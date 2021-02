Madrid, United, Bayern... todos sueñan con la perla del Villarreal CF

Pau Torres es el central mas codiciado de LaLiga. No hay un equipo grande que se precie que no se haya fijado en el defensa de Vila-real. Su progresión y su juventud (acaba de cumplir 24 años) le convierten en el prototipo de futbolista que todo entrenador quiere tener. Posee las cualidades ideales del zaguero moderno. Domina el juego aéreo, tiene la calidad de un centrocampista y garantiza una buena salida de balón desde atrás, anticipación y al lado de Albiol ha ganado en contundencia defensiva. El interés del Real Madrid por Pau sigue latente y es el club mas interesado en el jugador, como ya informó Mediterráneo. No obstante, los grandes de la Premier también se postulan por sus servicios.

El gran obstáculo es su cláusula de rescisión, cifrada en 60 millones de partida, aunque el montante de esa rescisión de contrato si se efectuase de manera unilateral depende de varios factores, y será mayor cuando concluya la temporada, según informaron a Mediterráneo fuentes del cub amarillo. Entre los parámetros que harán crecer la cláusula figura el momento en que se ejecutase el pago de la misma y otros objetivos de índole individual del futbolista.

De momento, Pau sigue centrado en el Villarreal, el equipo en el que lleva jugando desde que tiene 6 años. El equipo de su vida. El central groguet se refería al momento del Submarino horas antes del importante partido ante el Salzburgo en dieciseisavos de final de la Europa League. "Es cierto que los resultados no son los esperados, lo único positivo es que recuperamos gente y eso será bueno para que la competencia sea de máximo nivel y con ello recuperar los buenos resultados. Tenemos una buen oportunidad para cambiar esta mala dinámica y recuperar sensaciones", apuntaba.

PAU VALORA EL MOMENTO DEL EQUIPO

No llega en buen momento el choque para los amarillos después de la eliminación copera y cinco partidos sin ganar en la competición doméstica, aunque por contra el equipo nunca ha ofrecido sensaciones tan malas para hablar de crisis. Y, además, está recuperando efectivos. "Estamos en un momento complicado. Una temporada es muy larga y hay momentos mejores y peores. Creo que ya hemos pasado el bache y que vamos a mejor. Ahora estamos en esta eliminatoria que sabíamos que estaba ahí y vamos a Salzburgo con respeto, pero con la idea de ganar. El equipo ha cambiado el chip, queremos ganar y con ello cambiar la tendencia actual y engancharnos a una buena racha en liga", agregó.

Sobre el rival, el Red Bull Salzburgo, comentó que "son muy verticales en su ataque, no les importa que el partido se parta y van siempre a buscarte arriba". "No debemos dejarles correr, debemos controlar el partido y llevarlo a nuestro terreno. Es una eliminatoria a doble partido y debemos pensar en ello, pero sin dejar nada", apuntaba.

Pau sigue con los pies en el suelo, mientras su nombre continúa en boca de todos. Su libertad tiene precio: 60 millones de euros.