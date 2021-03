El Madrid visita al Celta sin Sergio Ramos

Antes de la semana decisiva de la temporada con eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Liverpool y clásico ante el Barça, y antes la ventana de partidos de selecciones, el Real Madrid visita este sábado al Celta (16.15 h) en otra final para seguir la estela del liderato liguero, a seis puntos del Atlético.

Además, lo hace con la baja de última hora de Sergio Ramos, que había vuelto acortando plazos de su lesión de rodilla y se ha caído de la eliminatoria tras el último entrenamiento.

También sigue de baja un Hazard que al final no va a pasar por el quirófano y espera estar disponible para el tramo final de la temporada, aunque vuelve tras su sanción en Champions un Casemiro que apunta directamente al once inicial de Zidane, que sigue sin poder con con Mariano, Odriozola y Carvajal.

Entre rumores sobre hacia dónde dirigirá Zidane su futuro, el francés no dice nada, pero sigue dejando píldoras que indican que no seguirá después del próximo verano: “Solo pienso en disfrutar porque un día esto se va a acabar. Yo no planifico nada, puedes tener muchos años firmados y mañana estar fuera", comentó el técnico en la previa.