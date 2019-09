El madridista Jovic se lesiona con Serbia

PERCANCE. El serbio Luka Jovic, delantero del Real Madrid, se lesionó en el partido de Serbia contra Portugal y no podrá jugar mañana ante Luxemburgo, como informó la Federación Serbia de Fútbol. «Jovic sufrió una recaída de una lesión con la que había llegado a los preparativos de la selección», señaló en el comunicado la Federación Serbia, que no especifica la naturaleza de la dolencia: «Tras revisiones y consultas adicionales con los doctores de la selección y del club (Real Madrid), se determinó que no podrá continuar con los preparativos ni jugar contra Luxemburgo». efe