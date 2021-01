El madridista Odegaard se marcha cedido al Arsenal

Apenas hace unos días que trascendió públicamente que el noruego Martin Odegaard, después de perder el poco protagonismo que tuvo en el inicio de la temporada, había pedido salir del Real Madrid en busca de minutos. Este martes ya es oficial: Odegaard se marcha cedido al Arsenal hasta el final de la temporada.

👋 Welcome to The Arsenal, Martin Odegaard! 🇳🇴