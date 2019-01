El magnífic inici del femení C premia la seua aposta per un futbol molt ofensiu

El femení C somnia en gran en els seus primeros mesos de vida. Aquest equip, nascut de la ferma aposta del Villarreal pel futbol femení, està dominant amb pas ferm el Grup 1 de la Segona Regional Femenina. Amb set victòries i un empat en huit partits, les groguetes s’han situat líders d’una categoria modesta, però en la qual regna la competitivitat.

«Els primers mesos de competició han sigut molt positius. Som un equip acabat de crear enguany i format per jugadores molt joves que venien de competir en categories inferiors i ara s’estan adaptant a un futbol amateur més dur i que requereix més experiència. Tot i el canvi, les jugadores estan demostrant un gran nivell futbolístic, la qual cosa ens està permetén liderar la classificació», explica el preparador de la Cantera Grogueta David García.

La filosofía d’aquest jove i il·lusionant equip és idèntica ala de la resta d’equips del futbol base groguet. Una seriosa aposta pel futbol de toc. «Tenim un estil molt ofensiu. Som un equip al que li agrada jugar des de la possessió i robar ràpid quan no tenim el cuir. Presionem molt adalt amb el propòsit de recuperar la pilota el més prop possible de la porteria».

Tot i ser un equip creat aquesta temporada, les seues integrants porten un llarg recorregut al futbol base del Villarreal. «Aquest és un grup format per cadets de primer i segon any i algunes juvenils, però totes porten anys defensant la samarreta grogueta. No s’ha incorporat a jugadores d’altres clubs perquè la intenció és donar-li continuitat a les xiques que porten temps amb nosaltres», argumenta García.

A dos partits per acabar la primera volta, el femení C està en la terna de rivals que lluitaran per pujar a Primera Regional. Destaquen la golejadora Claudia Baila, que ha marcat ja 18 gols en 8 partits, i Irene Miguelez, habitual amb la selecció valenciana.