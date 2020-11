El mallorquín Guevara, de 16 años, se corona campeón júnior

El motociclismo español, en dura pugna con el italiano y, muy especialmente, con la escuela creada por Valentino Rossi (Academia VR46), ha vuelto a reivindicarse, de la mano del joven piloto mallorquín, Izan Guevara, de 16 años, y de sus más directos rivales en el Mundial Júnior de Moto3, Xavier Artigas, discípulo del mítico Toni Elias, y Pedro Acosta, como la mejor cuna de campeones del momento. Guevara, nacido en Palma el 28 de junio del 2004, acaba de proclamarse nuevo campeón del mundo júnior de Moto3, siguiendo la línea de enormes campeones isleños como Jorge Lorenzo, el desaparecido Lluis Salom, Augusto Fernández y Joan Mir, actual líder del Mundial de MotoGP.

Guevara, que ha realizado un final de temporada impresionante, logrando estar en el podio en las últimas ocho carreras del campeonato (ganó en Jerez, consiguió triplete en Aragón, venció en Valencia el sábado y ha logrado ser tercero en la última carrera de Cheste), ha controlado el fin de semana final, en el circuito Ricardo Torno, donde Artigas, que era su máximo adversario y favorito al título, tuvo la desgracia ayer de que se le parase la Honda en la parrilla de salida y, por tanto, no pudo puntuar en la primera cita valenciana.

TRAYECTORIA IMPECABLE

“Solo puedo decir que no sé qué contar, que decir, para mí este título es increíble”, señaló Guevara, mientras celebraba con gaseosa (son menores de edad y no pueden descorchar cava). “El año pasado, en mi primer año en el campeonato Europeo Talent Cup logré el título y este año, siendo ‘rookie’ del Mundial Júnior CEV de Moto3 consigo el título también, gracias al equipo de Jorge Martínez ‘Aspar’ y la ayuda inestimable del excampeón Nico Terol y Gino Borsoi, que me han apoyado durante toda la temporada”.

Guevara, que ha estado siempre en el grupo de cabeza en la última carrera, pese a sufrir un choque en la primera curva tras la salida, reconoció que “ha sido una de las carreras más complicadas, pues he chocado con otro piloto nada más entrar en el primer giro y he pasado el 12 o 13 cuando, como poco, si ganaba Xavi (Artigas), debía entrar en el podio para ser campeón. He ido remontando y, al final, me lo he jugado todo en las dos últimas vueltas, entrando tercero”.

"Muy feliz, mucho, no me esperaba ganar este título en mi primer año y solo puedo agradecer a todos, todos, los que me han ayudado, en estos tres últimos años, a dar los pasos adecuados, poco a poco, por supuesto empezando por mi familia, por Miralles y su 'Cuna de Campeones', a Aspar, a Terol, a todos", siguió contando un eufórico y muy impactado Guevara, que aseguró estar disfrutando lo justo del éxito "porque estoy sumamente nervioso, de verdad, esto es muy grande siendo novato. ¿El año que viene?, espero estar allá arriba, en Moto3, en el Mundial, ojalá pueda cumplir ese otro sueño!".

DESDE LA CUNA DE CAMPEONES

Guevara ya rodaba, con solo seis años, en la Cuna de Campeones, el campeonato de niños valenciano que dirigía con maestría el excampeón Julián Miralles, pasando por todas las cilindradas inferiores, hasta proclamarse subcampeón de PreMoto3 y acceder a la European Talent Cup, su plataforma de lanzamiento a la antesala de su gran objetivo. El pasado año, Guevara ganó, haciendo un montón de demostraciones en la pista y consiguiendo seis triunfos consecutivos, lo nunca visto, el campeonato European Talent Cup, lo que le permitió que ‘Aspar’ se fijase en él y lo fichase para su equipo del campeonato del mundo Júnior de Moto3, que acaba de ganar.

«Me gustaría correr el Mundial, tal vez el próximo año», comentaba Izan, admirador de Marc Márquez, a quien pudo conocer, en Cheste, durante el Mundial de MotoGP del pasado año. «Los resultados están ahí y por delante tiene un año ambicioso. Podría ser incluso Wild Card para el Mundial cuando tenga 16 años, pero hay que ser prudentes», afirma el responsable del programa de tecnificación del Govern balear y la Federación Balear de Motociclismo, Marc Horrach, quien recuerda la importancia de hacerlo bien en el Mundial Júnior o en la Rookies Cup «pues los campeones pasan directamente al Campeonato del Mundo de Moto3».

Estudiante de cuarto de ESO, Guevara, que luce el nº 28, día de su cumpleaños (28 de junio del 2004), utiliza el trial como complemento a la pista, con el apoyo del Circuit Mallorca. «Las motos son mi vida y poder vivir de esto, ser piloto profesional, sería lo máximo», dice rebosante de ilusión Guevara, que lleva tres años pletóricos: subcampeón de España de PreMoto3 (2018), campeón de la Europea Talent Cup (2019) y campeón del mundo Júnior Moto3 (2020).