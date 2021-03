El Manchester United frena la racha de 21 victorias del City

El Manchester United detuvo la racha de 21 victorias consecutivas del Manchester City este domingo al vencer 0-2 en el Etihad Stadium y consolida su segunda posición. El equipo de Pep Guardiola se mantiene líder a 11 puntos de ventaja sobre su rival ciudadano.

Nada más comenzar el partido (minuto 2) abrió el marcador, como es casi norma en el United, el portugués Bruno Fernandes, de penalti tras una entrada de Gabriel Jesus sobre Anthony Martial.

Ya en la segunda parte, el 0-2 lo consiguió Luke Shaw al acertar con un zurdazo desde dentro del área tras tirar una pared con Marcus Rashford (50).

"Felicidades al United. Ahora nos quedan 10 partidos, los más importantes de la temporada, empezando el miércoles. Trataremos de ganar tantos como sean posibles para proclamarnos campeones", dijo Guardiola tras el encuentro.

Antes el Liverpool se complicó aún más su clasificación para la próxima Liga de Campeones al encajar la sexta derrota consecutiva en Anfield, esta vez por 0-1 ante un Fulham (18) que lucha por no bajar al Championship.

Si hace apenas un mes y medio (el 21 de enero), el Burnley puso fin a 68 partidos invictos del Liverpool en su estadio, los 'Reds' no parecen recuperarse y este domingo encajaron su sexta derrota consecutiva desde entonces.

Alejado de la Champions

Apático en los primeros 45 minutos, con un juego que Graeme Souness, una leyenda en Anfield, calificó de "inaceptable" en el canal Sky Sport, el Fulham llegó a la pausa con ventaja, después de que el gabonés Lemina lograse con un disparo engañar a Alisson para abrir el marcador (45).

En la segunda parte, Jürgen Klopp se vio obligado a meter en la cancha a hombres que había reservado de cara a la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones (el miércoles los 'Reds' reciben al Leipzig para defender el 2-0 de la ida), como Sadio Mané, Trent Alexander-Arnold o Fabinho.

"Tuvimos muchos resultados buenos y ahora atravesamos una situación extrema, pero seguiremos luchando", declaró Jürgen Klopp tras el partido. El técnico germano de los 'Reds' aseguró que los malos resultados no son por falta de voluntad de sus jugadores: "Es fácil decir que el Fulham ganó porque querían más la victoria. No es el problema. Los chicos quieren, pero no hemos tenido un gran momento en toda la temporada".

Tras esta nueva derrota, la carrera por Europa se complica seriamente para el Liverpool, que es séptimo con 43 puntos, a dos del West Ham (6) y a tres del Everton (5), ambos con dos partidos menos que los 'Reds', y a cuatro del Chelsea, que el lunes recibe al Everton y que marca por ahora la 'zona Champions'.