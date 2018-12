El Manchester United también decide prescindir de Mourinho

José Mourinho ya es historia del United y vive sus peores momentos como entrenador, porque el club ni siquiera ha esperado a llegar a los octavos de la Champions, cuando se mide al PSG de Mbappé y Neymar, en febrero. Ha sido despedido fulminantemente, cansado como estaba la directiva del pobre rendimiento.

La crisis del United, que perdió el pasado fin de semana con el Liverpool con Pogba en el banquillo (no jugó ni un minuto), se le ha llevado por delante. Es su segundo despido en la Premier en los tres últimos años (ya fue destituido en diciembre del 2015 por el Chelsea). The Special One deja Old Trafford tras dos años y medios... y dos títulos, ambos en 2017: Europa League y Copa del a Liga. El United está a 11 puntos del cuarto y a 19 del líder.

Mientras, el Real Madrid anda buscando entrenador. Florentino Pérez siempre ha creído en los métodos de Mourinho, por muy obsoletos que puedan parecer en los últimos años como demuestran sus dos recientes fiascos. Justo ahora, cuando la plantilla blanca, ya sin Cristiano Ronaldo, necesita una profunda renovación, la mano dura de Mou le vendría de maravilla a Florentino tras errar en la elección de Julen Lopetegui, al verse sorprendido por el regate en el último instante de Zinedine Zidane.