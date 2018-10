Manolín: «Estamos jugando bien; solo nos falta lograr una victoria»

Disgustado por los resultados, pero contento por el juego. Así se muestra Manolín pese a que el Bisontes Castellón acumula ya tres derrotas consecutivas en la Liga —cuatro si se suma la cosechada en la Copa del Rey ante el Pallejà—. Y es que los azulones, por méritos, deberían estar mejor clasificados y con un mayor número de triunfos en su casillero, pero la suerte no les está acompañando en este arranque de la temporada.

Las dos victorias en el inicio de la competición, junto a la brillante pretemporada, hacía soñar con una gran temporada —todavía puede ser realidad—, pero el Bisontes ha entrado en una mala dinámica, en lo que a resultados se refiere. «Estamos jugando bien, pero es una lástima que no podamos sacar los partidos; solo nos falta lograr una victoria y creo que en ese momento cambiará todo», argumenta Manolín, quien lamenta que en Manzanares se les volviera a escapar un partido: «Tuvimos muchas más ocasiones que ellos, pero unas veces el portero y otra los postes evitaron que lográramos el triunfo. Fuimos superiores, pero cuando la pelota no quiere entrar, no se puede hacer nada».

Debido a esta falta de gol —con el tanto de Lorca dentro del último minuto en Manzanares se rompió una racha negativa de 139 minutos sin marcar—, este tema es el que tratará de mejorar durante esta semana en los entrenamientos Manolín con sus jugadores. «Debemos quitarnos el estrés acumulado en ataque y en eso vamos a incidir estos días para cambiar la dinámica. Sé que podemos conseguirlo porque esta plantilla tiene mucha capacidad», señala el técnico.

orden defensivo / De igual modo, el entrenador valldeuxense pretende que su equipo mantenga el mismo orden defensivo que hasta la fecha y que se ha convertido en la principal virtud, lo que le permite ser el tercer equipo con menos tantos encajados (7), siendo superado solo por Pescados Rubén Burela (5) y Real Betis (6). «En la retaguardia estamos muy centrados, realizando los movimientos a la perfección y defendiendo muy bien en estático, ya que gran parte de los pocos goles que recibimos, como el segundo en Manzanares, son porque estamos volcados y nos pillan a la contra. En esta faceta lo estamos haciendo de forma brillante y solo puedo felicitar a los jugadores por su gran trabajo», indica.

Después de cinco jornadas, el Bisontes marcha noveno, con seis puntos, a dos del play-off de ascenso y con la misma renta de ventaja sobre el descenso: «Es una categoría muy igualada y salvo los cuatro de arriba y el Tenerife por abajo, el resto estamos muy parejos, con lo que los partidos se deciden por pequeños detalles». Unas mínimas diferencias que Manolín espera que el próximo sábado les beneficien ante el Rivas Futsal, que se encuentra con los mismos puntos que los castellonenses en la clasificación, y que visitará el Pabellón Ciutat de Castelló (17.30 horas).