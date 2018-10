Maradona dice ahora que no quería ofender a Messi cuando aseguró que va 20 veces al baño antes de un partido

Maradona intenta rectificar sus agrias palabras sobre Messi empujado por la intervención de Kempes en defensa del 10 del Barça frente a la verborrea del ídolo enredado. "Diego está triste por las palabras de Kempes", ha dicho en un canal de televisión el abogado Matías Morla. El hoy entrenador del Dorados de Sinaola mexicano quiere explicarle a Messi cuánto respeto le tiene y que cuando manifestó sus dudas sobre el liderato del de Rosario al frente de la selección argentina se le entendió mal.

"Es inútil querer hacer caudillo a un tipo que va 20 veces al baño antes de jugar un partido. Eso es de cajón", señaló Maradona en referencia a Messi, al que ha atacado a menudo, como presa de celos. "No endiosemos más a Messi. Messi en Barcelona es uno y en la Selección es uno más", añadió.

LA CULPA DE LAS ADICCIONES



Ahora el abogado Morla trata de deshacer el entuerto aclarando que Maradona quería subrayar otra cosa y que se lo explicará personalmente por teléfono. "Diego está triste, le dolió mucho lo que dijo Kempes. Él siempre apoyó a la Selección. Lo que quiso decir era que no lo vuelvan más loco a Messi, que no es un líder, al revés de lo que se dijo. No tiene la culpa del fracaso actual, pero como tiene una forma de hablar se armó esta situación".

Como invitado al programa 'Luis Novaresio Entrevista por América 24', Morla además se refirió a la vida personal de Maradona y aseguró que "sigue luchando contra las adicciones". "Su problema es con el alcohol y las pastillas que toma", aclaró, mientras que dijo que el exfutbolista "se desequilibra" cuando se habla de la selección de Argentina.