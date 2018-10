Maradona: 'Messi no es caudillo, va al baño 20 veces antes de jugar'

Maradona no descansa en su crítica a Messi. Es una crítica permanente. Y cada vez va un paso más allá. "Es inútil querer hacer caudillo a un tipo que va 20 veces al baño antes de jugar un partido. Eso es de cajón", ha dicho Maradona en una entrevista concedida al programa 'La última palabra' de la cadena FOX Sports en México.

"No endiosemos más a Messi. Messi en Barcelona es uno y en la Selección es uno más", ha añadido después el actual entrenador de Dorados de Sinaloa mexicano, quien no para de atacar a Messi.

Pero no se detuvo ahí. Incluso cuando le preguntaron si algún día volvería a dirigir a la selección argentina admitió que no llamaría a la estrella del Barça. "No, no lo llamaría pero nunca digas nunca. Hay que sacarle presión. Hay que sacarle el caudillo que queremos que sea Messi, que no lo va a ser. A Messi le dices 'tírate de cabeza contra el palo', y él prefiere jugar a los videojuegos", ha explicado Maradona.

Además, el 'Pelusa' tiene una explicación para ese cambio del Messi que deslumbra en el Barcelona al Messi apagado, opaco y poco decisivo que se ve con Argentina. "Messi es un grandísimo jugador, pero no le da. Antes de hablar y pedir un técnico se va a jugar a la Play. Después, en la cancha sí la pide y la quiere. Es el mejor del mundo junto a Cristiano".