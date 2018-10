Marc Gasol: "Cada año me planteo la NBA como un todo o nada"

Marc Gasol está a punto de iniciar una nueva temporada en los Grizzlies, un nombre del que será difícil disociarle después de 11 temporadas en la NBA, todas ellas en el equipo de Memphis. No lo parecía así cuando acabó la temporada, una de las peores que el pívot barcelonés de 33 años ha vivido en EEUU. Su salida parecía cantada. Pero el buen trabajo en los despachos, una elección alta en el ‘draft’ Jaren Jackson, un ala-pívot de 2,11, de enorme futuro, y su buena relación con el propietario Robert Pera, han pesado más. Marc confía en el renacimiento de los Grizzlies.

El proyecto al final de la pasada temporada parecía hundido. Cambio de técnico, solo 22 victorias. Muchas dudas sobre el futuro. ¿No resultó frustrante para usted?



Llegó a serlo. Pero de todas las situaciones se aprende, sobre todo de las malas. Y la del año pasado, que no fue positiva ni a nivel individual ni colectivo, te enseña a tomarte las cosas de otra manera. A valorar los momentos buenos. Al final tienes que preocuparte solo de lo que tú puedes controlar, de centrarte en tu trabajo y de exigirte lo máximo, para que, al mirarte en el espejo al final del día, puedas sentirte tranquilo. Lo importante es que creo que le hemos dado la vuelta a la situación y que el equipo está en una posición muy buena. Volvemos a contar con Conley sin lesiones. Se ha sumado gente joven y hemos incorporado al número cuatro del 'draft' Jaren Jackson, un jugador con mucha proyección, defensivamente muy preparado, de los mejores interiores de este año. A partir de eso, tenemos mucho que trabajar.

Usted decía en una entrevista este verano que tenía un conflicto entre su deseo de ganar y la lealtad al equipo ¿Ha conseguido conjugar ambas?



Las dos ideas están mucho más unidas en este momento. Después ya sabemos cómo funciona el deporte. No es fácil ganar en una competición tan exigente. Pero si tienes una idea e ilusión, todo resulta más fácil. El deseo de ganar es lo que le da sentido al trabajo diario. El resultado no se puede garantizar nunca. Pero esa voluntad existe. Ahora tenemos muchos jugadores que pueden aportar. Luego será responsabilidad de Mike (Conley) y mía la de conducir a este equipo hacia arriba. Creo que si hacemos todo lo que tenemos que hacer, lo conseguiremos. Nos queda mucho. Los ‘play-off’ del Oeste serán duros. Pero a ilusión y a ganas, nadie nos va a ganar. Eso es algo que el año pasado no transmitíamos.

Lleva una gran carrera, con tres All Star, una elección de defensor del año, pero le sigue faltando el anillo y ofertas no le han faltado. ¿No tendría que haber un poco más egoísta a la hora de decidir?

El año pasado que viví momentos frustrantes, llegué a pensar alguna vez: 'para seguir así, mejor no seguir'. Pero la franquicia no ha querido continuar por ese camino. Quiere volver a los ‘play-off’. Por otra parte, este es un deporte de equipo. Y por mi manera de pensar, de vivir, jamás me he puesto a mí por delante. Siempre pienso de una forma global. Pero las situaciones cambian. Nada es permanente y no sería ningún drama si hay comunicación. Pero ahora el reto que tengo delante es muy fuerte y lo cojo con muchas ganas.

El próximo verano usted tiene una opción de salida en el contrato con los Grizzlies. ¿Se plantea la temporada como una última oportunidad con los Grizzlies?



Cada temporada en la NBA me la planteo como un todo o nada. Ya sabemos cómo funciona esto. No entiendo el deporte de otra manera. Y no puedes planificar el futuro de otra forma.

En su momento, los Grizzlies apostaron por usted, cuando pocos lo hacían. Si no fuera por esa larga relación, ¿le habría sido más fácil irse a otro equipo?



Sí, bueno. Es hipotético, pero esa relación existe. Son 17 años ya vinculado a esta ciudad, desde que llegué acompañando a Pau y a mi familia, y después como jugador de este equipo. No es tan fácil desvincular estas cosas.

Si hablamos en clave de NBA, los Warriors suman los dos últimos títulos y tres de los últimos cuatro. Y con la llegada de DeMarcus Cousins da la impresión de que seguirán reinando. ¿No desespera como rival?



Lo primero, le deseo a Cousins la mejor de las recuperaciones, después de una lesión muy complicada. Pero luego no depende solo de eso, sino de que todas estas piezas juntas funcionen. Depende del trabajo del equipo. No solo en Golden State. Houston también ha reunido un grupo importante o los Celtics, que recuperan a Irving y Hayward. Pero ningún equipo es invencible. Esto es muy largo, y el que esté más fuerte mentalmente cuando llegue el momento será el que prevalezca.

Los Lakers han dado el golpe del verano incorporando a Lebron James. ¿Cómo lo interpreta?



Supongo que es un reto que Lebron tenía ganas de llevar a cabo. Es una decisión personal, me imagino porque sentía que en Cleveland ya lo había hecho todo. Había llevado al equipo al título. Es muy pronto para hablar aún, pero hay equipos que empiezan con un trabajo muy hecho. Y otros equipos que empezamos de cero y a los que nos costará más tiempo.

Los Spurs de su hermano Pau, en cambio, parece que enfilan su ocaso.



Eso podría parecer porque se ha ido Parker y Kawhi Leonard, se ha retirado Ginóbili. Pero es un grupo muy sólido, con mucho trabajo detrás. Veo a Pau muy motivado, con ganas de aportar más liderazgo y estoy seguro de que estarán en los ‘play-off’. No tengo dudas.

Por último, por la relación de amistad que mantienen, ¿cómo valora la gestión del Barça en la salida de Navarro?



Tal como fuimos críticos con la forma de comunicar la salida, que obviamente se podía hacer mejor, los homenajes han estado a la altura y aún queda el de la retirada de la camiseta. Agradezco muchísimo que se hayan volcado en el adiós. Se equivocaron en las formas, pero han sabido reaccionar con un homenaje que nunca habíamos visto a nivel de básquet. Aparte sé que él está contento porque está trabajando en algo que le gusta. Es un lujo para el club.