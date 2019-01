Marc Gasol gana el duelo de hermanos y lidera la victoria de los Grizzlies ante los Spurs

Marc Gasol fue el líder del ataque al conseguir doble-doble para los Grizzlies de Memphis, que ganaron 96-86 a los Spurs de San Antonio.

Gasol jugó 37 minutos y encestó 9 de 16 tiros de campo, incluidos 3 de 5 triples, 5 de 7 desde la línea de personal y entregó tres asistencias.

Los Grizzlies (19-22), penúltimos en la División Suroeste, tuvieron apenas su tercera victoria en los últimos 10 partidos disputados.

Mike Conley agregó 15 tantos y el reserva JaMychal Green sumó 12 para el equipo de Memphis.

Los Spurs (24-18), segundos en el mismo grupo en que juegan los Grizzlies, tuvieron como su mejor encestador a Bryn Forbes y al reserva italiano Marco Belinelli con 14 puntos cada uno.

LaMarcus Aldridge y Patty Mills encestaron 13 cada uno y el español Pau Gasol, hermano de Marc, estuvo con siete puntos en 20 minutos de juego.

