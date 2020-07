Marc Gasol: "Tengo muchas ganas de luchar por el anillo"

En la cuenta atrás que vive la NBA, Marc Gasol ya se encuentra concentrado con los Toronto Raptors en un campo de entrenamiento en Fort Mayne (Florida) antes de trasladarse la próxima semana a Orlando, donde debe reanudarse la competición a partir del 31 de julio en el resort de Walt Disney bajo una burbuja sanitaria .

El pívot barcelonés, de 35 años, ha vuelto a la actividad totalmente tranformado físicamente, con una imagen mucho más fibrada y muchos menos kilos encima, lo que ha impresionado al entrenador de los Raptors, Nick Nurse, que lo ha elogiado abiertamente. “Se le ve muy bien”, afirma. "¿Las razones del cambio físico? La verdad es que es algo que me había planteado después de algunos momentos de frustración de la temporada en la que no acaba de encontrar el ritmo”, explicó este miércoles Marc Gasol en una videoconferenciaa con los medios de comunicación españoles desde la concentración de Florida. “El parón me ha venido muy bien, porque me ha permitido disponer de tiempo para trabajarlo. No es algo que me haya pedido el equipo, sino algo que ya tenía en mente, que no se si me vendrá bien o mal, pero es cambio hacia el que creo que debo ir y tener la sensación de que he hecho todo posible para encontrarme mejor”.

Confianza en los Raptors

A pesar de la inquietud que genera los positivos que están apareciendo en los últimos días entre las plantillas y las bajas de algunos jugadores por miedo o por activismo debido al movimiento ‘Black lives matter’, Marc está convencido de que la temporada acabará saliendo adelante con un poco de suerte y se muestra muy motivado. Lo único que le preocupa es el distanciamiento de su esposa y sus dos hijas en un torneo que puede alargarse durante cuatro meses para los finalistas. “Tengo muchas ganas de afrontar esta fase final, después de todo el proceso que he vivido, y de intentar luchar por el anillo que es el objetivo”, apunta el jugador de los Raptors.

En ese sentido, el pívot barcelonés muestra mucha confianza en las psobilidades del conjunto canadiense, defensor del título, a pesar de la importante pérdida en la plantilla de Kawhi Leonard. “Somos un equipo con una gran fuerza mental. Con mucha confianza. Tenemos jugadores muy inteligentes, que saben de la dificultad de jugar a este nivel. Y también tenemos un gran cuerpo técnico, que supone una gran ayuda”.

En la concentración del equipo, Marc ha tenido tiempo de seguir el triunfo del Baskonia en la final de la ACB y también se ha informado sobre el cese de Pesic en el Barça. “En el deporte profesional, jugadores y entrenadores estamos acostumbrados a que esta cosas pases. Y en un club como el Barça, cuando no se llega a los objetivos propuestos, es algo que pasa constantemente”, valoró Marc, que reconoció que, debido al confinamiento, hace tiempo que no ve a su hermano Pau. “Me gustaría verlo, porque hace meses que no lo veo y tengo ganas. Se la dificultad que tiene la lesión que padece. La he sufrido y por muy bien que sigas el protocolo, es complicado. Pero lo veo con ganas y animado”.