Marc i Félix, campions del Trofeu Diputació de Castelló

La parella formada per Marc i Fèlix va ser la guanyadora de la final del Trofeu Diputació de Castelló 2019, aconseguint batrea Soro III i Natxo per 60-45, al trinquet de Borriol en una partida realment emocionant.

Una partida en la que Marc i Fèlix van anar sempre davant dos i tres jocs. En part perquè la pilota, com bé diu la càtedra, sempre «li diu al que més juga»; i esta volta estava de la seua part. I, també, el segon factor important que va influir en la consecució del triomf, es que van estar encertats des del principi i sapigueren aprofitar els moments favorables del joc, dominant la situació per complet sense deixar cap lloc a una possible remuntada dels rivals. Marc i Fèlix estan en bon moment i així ho demostraren; Soro III i Natxo ho van intentar en tot moment, però en un trinquet gens fàcil, el campió individual va experimentar més problemes dels esperats en el rebot.

HOMENATGE A CARME I DIEGO / Abans de començar, es va oferir una carinyosa rebuda als integrants de la selecció de pilota Valenciana sub-15 i sub-17, Carme de Castelló i Diego d’Onda, que tan brillant paper van protagonitzar en el darrer Campionat d’Europa disputat a Portugal, entre el 22 i el 27 de juliol. Abans de la gran final del «Trofeu Diputació de Castelló» entre Marc i Félix, i Soro III i Natxo, se’ls va fer el lliurament d’una samarreta com a distinció, enmig d’un fort aplaudiment de l’afició present, que quasi omplia de gom a gom cadascú del centímetres del trinquet de Borriol.