Marc Márquez se sube a una moto después de ocho meses

Esto ya empieza a ir en serio. "Aún queda mucha recuperación", comentó Marc Márquez (Honda), no hace muchos días, al hablar del momento en que el equipo médico del doctor Samuel Antuña, protagonista de la tercer operación en el brazo derecho que duró 11 horas, le diese permiso para volver a subirse a una moto. "Le he dicho a los doctores que solo me pueden dar el permiso para subirme a una moto cuando sepan que mi brazo derecho, el húmero, está ya listo para soportar una caída", comentó Márquez cuando le preguntaron si esperaba que pronto le dejasen subirse a la moto.

Ocho meses después

Pues los médicos ya creen que Márquez está listo para volver a correr y MM93 no ha tardado ni 24 horas en probarse sobre una minomoto, colgando ese divertido entrenamiento en su cuenta de Instagram, con el siguiente encabezamiento: "Ayer, después de ocho meses y tras el ok de los doctores en la última revisión, por fin, volví a sentir esa sensación". En la presentación del equipo Repsol Honda, Márquez ya explicó que empezaría con una minimoto, a continuación pasaría a probarse con una CBR 1.000cc y, finalmente, empezaría a tomar contacto con la Honda RC213V de MotoGP.

El 'paddock' de MotoGP, que está aprovechando estos días su estancia y parón en Doha, la capital de Catar, para vacunarse contra el Covid, tras el acuerdo alcanzado por la compañía Dorna, organizadora del Mundial de motociclismo, y el Estado de Catar, espera ansioso el regreso de MM93, que, insistió no hace mucho, que se lo va a tomar con calma, ahora que, por fin, está viendo ya el final del túnel y el trasplante de hueso de su cadera ha conseguido que el húmero derecho se suelde definitivamente.

Elogios de Pol Espargaró

Tras el último test de ayer, Pol Espargaró, su nuevo compañero en el 'team' Repsol Honda y que protagonizó un gran debut con su nueva moto, reconoció que la presencia de Márquez en el Mundial es vital. "Nosotros corremos, sí, pero también hacemos un show en el que Marc es el mejor 'showman', el que ha dominado las carreras durante los últimos años. Que regrese Marc es bueno para todos: para el espectáculo, para Honda y para mí, que, aunque, a veces, me pueda dejar en evidencia, aprenderé muchísimo de él y de sus datos".