Marcelino: "Al Villarreal siempre le deseo lo mejor y sé que va a estar arriba"

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, subrayó que tienen "muchos motivos" para intentar ganar el partido de este domingo frente al Villarreal, como "encadenar una segunda victoria consecutiva, ganar a un rival de la parte alta y, además el goalaverage particular con el equipo castellonense. "En una competición tan igualada y faltando tantas jornadas no puedes decir que un partido te meta o te saque de esa posibilidad de Europa, pero es obvio que es un partido importante. Si lo perdemos es muy difícil que nos acerquemos al Villarreal porque se iría a 11 puntos", explicó el técnico en la rueda de prensa previa.

Marcelino añadió que, después de la contundente victoria del pasado lunes en Cádiz (0-4), su equipo está "muy bien, alegre, convencido y con la mentalidad adecuada" para "intentar seguir en esa línea de juego y acierto" exhibida en el Ramón de Carranza. Acerca de su rival, el asturiano valoró a Villarreal como un equipo "destinado a estar arriba" al que le ha perjudicado, "sobre todo, la mala suerte con las lesiones de jugadores muy importantes" para explicar la racha de cinco partidos ligueros sin ganar que encadena el conjunto de Unai Emery.

BONITO RECUERDO

Cuestionado sobre su etapa en el club amarillo, entre enero de 2013 y agosto de 2016, Marcelino señaló que tanto él como su cuerpo técnico pasaron "casi cuatros años extraordinarios" de los que guarda un "gratísimo recuerdo", además de "agradecimiento" a sus dirigentes. "En un momento se decidió romper esa relación, pero esos casi cuatro años vividos y la convivencia muy cercana y cariñosa están muy por encima de un hecho puntual en el que yo tuve mi parte de responsabilidad. Les deseo siempre lo mejor, aunque mañana deseo con todas mis fuerzas que gane el Athletic", recalcó.

Cuestionado sobre Dani Parejo, a quien tuvo a sus órdenes en el Valencia, el de Villaviciosa agradeció al madrileño que, "en momentos difíciles" que él y su equipo de trabajo vivieron en Mestalla, "siempre nos mostró su apoyo, publico y privado".

ALABA A PAREJO

"Siempre le desearé lo mejor y tengo que agradecer públicamente el comportamiento que tuvo con nosotros y el rendimiento que nos dio", añadió Marcelino, a quien no le "sorprendió" que el pasado verano Parejo abandonara el Valencia para fichar por el Villarreal.

"En un momento puntual desde la dirección se le intentó sacar a lo cual nosotros, el director general y el deportivo no quisimos que sucediera porque considerábamos que era mermar el potencial. Por eso no me sorprendió. Se fue a otro buen equipo y a nivel personal me deja muy contento", confesó.

También alabó Marcelino las virtudes deportivas y humanas de Gerard Moreno, a quien tuvo también en su plantilla en su estancia en El Madrigal. "Como persona es extraordinario. Humilde, trabajador, compañero, respetuoso... Un crack. Y como futbolista es muy inteligente y su crecimiento ha sido enorme. No solo tiene gol. El juego de ataque del Villarreal, en un porcentaje importante, depende de su participación. Es un jugador extraordinario", destacó del catalán.