La marcha de Josh Pérez abre el esprint final de la operación salida del Castellón

El CD Castellón trabaja a contrarreloj para reducir la plantilla a las 25 fichas marcadas como tope por LaLiga. La marcha (desvinculación) de Josh Pérez libera una, pero, a día de hoy, Óscar Cano cuenta todavía con 28 efectivos.

El delantero estadounidense de origen salvadoreño, fichado justo cuando la pandemia irrumpió, deja el Castellón tras haber jugado solo dos amistosos. Probará fortuna en España, ya que ha recalado en el Ibiza, que tratará de luchar de nuevo por el ascenso.



CESIÓN DE ALFREDO

Alfredo Gutiérrez es otro que no continuará como albinegro aunque, en su caso, el Castellón no quiere desprenderse de todo del extremo, que negocia su incorporación al Atlético Levante en calidad de cedido.

Otros dos hombres que no entran en los planes del entrenador granadino, son el también extremo Íñigo Muñoz y el delantero Jairo Cárcaba. Un caso distinto, pero también a resolver, es el del central Paco Regalón, repuesto de la lesión que sufrió hace un año pero que no ofrece las sensaciones necesarias para la vuelta a la competición, máxime en Segunda A.

Hay que recordar, además, que Cano todavía ha pedido un delantero y un centrocampista más, con lo que habrá mucho movimiento en Castalia de aquí al cierre del mercado (5 de octubre).