En marcha el plan de choque del tenis contra el Covid-19

Los cuatro torneos de Grand Slams, la ATP, la WTA y la ITF han confirmado la creación de un fondo de apoyo para los jugadores de ránking más bajo y que se encuentren en dificultades económicas a causa de no poder jugar al tenis por la pandemia del coronavirus.

El plan de choque podría ascender a más de 6 millones de dólares a los que se sumarían otros cuatro, como mínimo, si se confirma la ayuda anunciada por Novak Djokovic, como presidente del consejo de jugadores de la ATP, apoyada por Rafael Nadal y Roger Federer para que los jugadores clasificados entre los 100 primeros del mundo aportaran dinero a sus compañeros de circuito.



Las condiciones de la ayuda y la fórmula para repartir el dinero será anunciada en breve, según el comunicado conjunto difundido el martes por los responsables del tenis mundial, después de que Djokovic lo adelantara en una conversación en las redes que tuvo el martes con el italiano Fabio Fognini, en las que volvía a insistir y animaba a sus compañeros a una aportación económica, según su clasificación mundial. Desde 5.000 dólares para los jugadores clasificados entre el 51 y el 100 mundial hasta 30.000 dólares entre el número 1 y el cinco mundial.

Discrepancias entre los jugadores

Pero el plan de Djokovic, Nadal y Federer está aún discutiéndose entre el resto de jugadores. "Las opiniones son distintas y no es fácil", aseguraba Djokovic en la conversación. Muchos jugadores piensan que esta aportación no es justa y que debería formalizarse de distinta forma. ¿Por qué el 100 del mundo debe pagar y el 101, no?, se preguntan muchos. ¿Por qué un jugador de clase media del circuito (entre el 51 y el 100) debe aportar un porcentaje de sus ingresos que es muy superior al que aportarán los del top 10?

Djokovic, Nadal y Federer han ganado, solo en premios oficiales en el 2020, más de 6,5 millones entre los tres (4,4 el serbio; 1,3 el español y 700,000 dólares, el suizo). Nada comparable, como ejemplo, al actual número 51 de mundo, el kazajo Alexander Bublik, que de momento ha ingresado en su cuenta 200.000 dólares. La comparativa es clara y el porcentaje de sus aportaciones no parece equilibrado para los tenistas con menor ránking, aunque estén de acuerdo en ayudar al fondo.

"He ganado suficiente dinero para vivir años sin jugar al tenis, pero el de estos jugadores no es su caso. Muchos están considerando dejar el tenis. Los jugadores (de los 100 mejores) deben mostrar su solidaridad, una unidad, mostrarles a los jugadores que están en el puesto más bajo de lo que olvidamos, que son muy importantes", insistió Djokovic. El número 1 mundial, como Federer, Nadal y otros han hecho ya otras aportaciones económicas en sus países para ayudar a combatir el coronavirus.