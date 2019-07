María Ahís, una leona indomable

«Me enamoré del rugby desde el mismo momento que empecé a practicarlo. Fue probarlo y descubrir que era a lo que me quería dedicar». Así de clara y rotunda se muestra María Ahís sobre su relación con el deporte que le ha permitido proclamarse dos veces campeona de Europa de selecciones, defendiendo los colores de España. Unos éxitos que vienen a demostrar el dominio del XV de la leona a nivel del Viejo Continente, ya que acumula siete entorchados y cuatro de ellos consecutivos.

Han pasado tres meses del último de ellos, en el que la jugadora castellonense volvió a ser decisiva para levantar el trofeo. Y es que en apenas dos años se ha convertido en indispensable en el combinado que dirige José Antonio Barrio. «Cuando empecé a jugar no me planteé llegar hasta aquí, pero cada vez me gustaba más el rugby y me he esforzado por crecer más en este deporte, en el que el físico es muy importante y se debe fortalecer cada día», destaca.

Y todo este esfuerzo es el que le ha llevado a convertirse en una de las jugadoras más importantes a nivel nacional en estos momentos. «Recibí la primera llamada de la selección hace dos años y medio», dice, aunque la primera experiencia no fue del todo buena. «Me lesioné en la tibia en mi debut, en un partido contra Gales», lo que provocó que estuviera cuatro meses fuera de los terrenos de juego. Por lo demás, su primera presencia con España fue provechosa, ya que tras el largo periodo en el dique seco la «convocaron para el Mundial de Irlanda y competir en un torneo de estas características es indescriptible».

Por este motivo, el principal objetivo que tiene es repetir en la próxima cita mundialista, que tendrá lugar en el 2021 en Nueva Zelanda. «Restan todavía dos años, pero es una de las prioridades que tenemos en la selección», indica. Y para tener opciones, España debe ser finalista en el próximo Europeo —se disputa todos los años—, algo que vistos los últimos éxitos no debería ser un problema. «Estamos en el buen camino, pero no nos podemos confiar. Debemos ser cautos, pero vamos a luchar por conseguirlo», admite. No obstante, ese solo será el primer paso, ya que tras el Europeo deberán disputar otras fases de clasificación.

Francia, como trampolín

Su actual modo de vivir el rugby, como fija en la selección, comenzó tras su aventura en Francia. Una experiencia que vivió en la temporada 2016/17. María Ahís se veía estancada en el Tecnidex de València y en su ambición por dar un paso adelante y tener opciones de jugar alguna vez en la Liga Iberdrola, tras acabar la carrera de Inef y Fisioterapia, apostó por irse al país vecino. «El rugby en Francia tiene mucha tradición. Está más adelantado que en otros países, sobre todo, que en España. Lo cuidan mucho y en algunas poblaciones del sur tiene más tirón que el fútbol», señala. Se ofreció y la llamaron del Lons Rugby Fémenin Béarn Pyréneés: «No sabía nada de francés, pero no me lo pensé». Su rendimiento llevó como premio la primera convocatoria con España y llegar a la Liga Iberdrola, ya que tras la lesión se quedó en España y se enroló en las filas del Olímpico de Madrid, en el que ha jugado los dos últimas temporadas, siendo campeona de liga el primer año, con el añadido de recibir el MVP del partido y ser nominada Leona Iberdrola.

De casualidad en el rugby

La actual trayectoria deportiva de la castellonense comenzó a fraguarse cuando se marchó a la capital del Turia a realizar sus estudios universitarios. Hasta entonces había jugado a baloncesto en el Nou Bàsquet Femení y no había tenido contacto alguno con el rugby. En la Universitat de València fue tanteada por una amiga, lo probó y quedó prendada de este deporte. «Me sentí muy cómoda y decidí seguir jugando», explica.

De esto ha pasado ya una década y en València cuando no pudo seguir en el equipo universitario se fue al Tecnidex. El resto de la historia ya la saben y ¿el futuro? No seguirá en el Olímpico y podría volver dónde se doctoró... en Francia.