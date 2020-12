Márquez es operado por tercera vez durante ocho horas y podría estar seis meses de baja

El ocho veces campeón del mundo de motociclismo, el catalán Marc Márquez (Honda), se ha sometido este jueves, en el hospital Ruber Internacional, de Madrid, a una larguísima operación, la tercera en su brazo derecho desde que sufrió la fractura del húmero, el pasado 19 de julio, cuando, en Jerez, estaba siendo protagonista de una de sus mejores carreras en el Mundial de MotoGP al remontar desde la 16ª posición a la tercera en tan solo 15 vueltas.

Márquez, que lleva arrastrando muchos problemas en su húmero derecho pese a las dos intervenciones quirúrgicas, realizadas ambas en el Institut Quirón Dexeus, de Barcelona, los días 21 de julio y 3 de agosto, no ha tenido más remedio que someterse a una tercera intervención al fracasar también las sesiones de ondas de choque que le han realizado durante las últimas semanas, cuya intención era que el hueso se consolidase, se soldase definitivamente y él no sintiese la inestabilidad que estaba sintiendo cada vez que forzaba el ritmo de entrenamiento, especialmente cuando cogía la bicicleta de montaña.

Según explica el comunicado de esta noche del equipo, “Márquez ha vuelto a pasar por el quirófano debido al estancamiento en la consolidación de su fractura, que no ha mejorado con un tratamiento específico de ondas de choque”. Y, por tanto, hoy ha tenido que ser intervenido, por espacio de ocho interminables horas, “de una pseudoartrosis del húmero derecho”.

Marc Marquez has undergone a new operation on his right arm as a result of the slow healing of the humerus bone, which has not improved with specific shock wave treatment.



The surgical procedure lasted for eight hours and was uneventful.https://t.co/9vZCyDMWBR