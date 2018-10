Márquez se fabrica su séptimo título

Ese es el conejo que él siempre se guarda en la chistera. Ese es el conejo que nosotros no sabemos si existe o no existe, pero él siempre lo saca a relucir cuando toca». Santi Hernández, el ingeniero fiel (y amigo) de Marc Márquez (Honda), definió así el último adelantamiento, en la última curva, de la última vuelta, del último gran premio, el que se disputó en Buriram, Tailandia, ante más de 100.000 aficionados, que su pupilo, el tetracampeón que ya es casi, casi, pentacampeón (solo tiene que quedar por delante de Andrea Dovizioso en Japón, la próxima cita, para renovar título), protagonizó en el nuevo trazado tailandés, en el que el nen de Cervera estableció, de nuevo, un racimo de récords, desde la pole hasta la vuelta rápida en carrera. Fue la última demostración del piloto que lidera la nueva generación de jinetes de acero, el muchacho sin límites, el campeón del nuevo siglo. Tailandia lo vio, la parrilla lo sufrió y el mundo se deleita con sus gestas.

EN LA ÚLTIMA CURVA // «Viendo cómo Marc ha celebrado esta victoria, debo sentirme muy orgulloso, pues eso significa que me valora muchísimo, que sabe lo difícil que es batirme, significa que es consciente de que lo que yo había conseguido antes, ganarle un par de veces en la última curva, tiene muchísimo mérito y demuestra que sabe que los únicos rivales que tiene somos mi Ducati y yo», comentó Andrea Dovizioso (Ducati), vencedor en Austria y Japón, en la última curva, triunfador en esos trazados ante un Márquez, que, en efecto, se lo jugó todo en el último giro.

«No quería llegar a ese instante, no quería jugármela ahí, no quería volver a perder, como perdí con todas las Ducati en todos esos pulsos, pero no he tenido más remedio que arriesgar ahí porque las otras estrategias no me han funcionado: quise irme de inicio y no pude, quise pasarle en la curva 5 y me pilló el truco y tuve que esperarme a los últimos metros. Y, sí, tiene razón Dovi, es un auténtico placer ganar de esa manera, lo reconozco», confesaba Márquez. Porque las otras estrategias, no es que fallaran, es que todos tenía ayer la velocidad justa, el miedo encogido, el temor a que las ruedas se agotasen de pronto y, por eso, nada más que por eso, hicieron una carrera en trenecito: Dovi, Márquez, Viñales ¡sensacional! Llegando desde atrás y Rossi ¡espectacular! desde que se apagó el semáforo hasta la bandera a cuadros (cuarto).

LA CURVA CINCO // Pero como había dicho Andrea Iannone (Suzuki), que de esto sabe un rato (225 grandes premios), «si Marc y Andrea quieren, nos sacarán medio circuito a todos». Y solo quisieron en las últimas tres vueltas en las que se adelantaron y repasaron como solo ellos saben hacer, limpia, espectacular y maravillosamente. Por dentro, por fuera, en apuradas de frenada, en aceleración, sin tocarse aunque, eso sí, lamiéndose. «Ni él ni yo nos hemos podido escaparnos, así que pensé en guardarme el conejo para la curva cinco y le estuve pasando en todas las curvas, menos en esa. Pero él me pilló el truco, creo, y no tuve más remedio que llegar al último giro a la desesperada», reconoció el campeonísimo catalán.

UN METRO POR MILÉSIMA // Y ahí, Dovizioso entró primero, fuerte, muy fuerte, veloz, muy veloz, tanto que no tuvo más remedio que alargar la trazada, un poco, demasiado, suficiente para que Márquez, un gran frenador, metiese su Honda como cuchillo en mantequilla y, utilizando su fuerza levantara la moto de golpe, la enderezó de golpe y, ya dentro de la curva, aceleró a tope. Total: un metro por milésima, 115 metros de la curva a la línea de meta y 115 milésimas la diferencia final.

Esa fue la réplica a tanta derrota con los ducatistas en la última curva. La vendetta (cariñosa, tratándose de un colega con el que mantienen una muy buena relación) del tetracampeón sobre el subcampeón, que se resiste aún a permitirle ganar su quinto título en seis años, el cetro que le igualaría al mítico Mick Doohan, que ayer fue el primero en felicitarle.

«Me siento muy feliz, por los míos, por mis japoneses que estaban especialmente motivados, por demostrar que no corro con la calculadora, por conseguir una victoria más y por saber ganar en el más puro Dovi style, jugándomela en la última curva», dijo Márquez, que, con 25 años, sigue convirtiéndose en la admiración del mundo, empezando por la nueva Tailandia motociclística, que le ovacionó, coreó y cantó su nombre al subir al podio por 114ª ocasión en 182 carreras ¡brutal!