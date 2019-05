Márquez gana escapándose al liderar 84 de las 119 vueltas disputadas

Posiblemente, nada de todo esto le sorprenderá. Al fin y al cabo, desde que Marc Márquez apareció en la parrilla de MotoGP, en el 2013, no ha cesado de sorprender al mundo de las carreras por su precocidad, no solo batiendo todos los récords de juventud establecidos por los norteamericanos Kenny Roberts y Freddie Spencer, sino ganando cinco de los últimos seis títulos disputados (el del 2015 lo ganó Jorge Lorenzo, Yamaha), sino consiguiendo 47 victorias en los últimos 113 grandes premios que se han disputado en la categoría reina, seguido por Jorge Lorenzo (24), Andrea Dovizioso (12), Valentino Rossi (10), Dani Pedrosa (9), Maverick Viñales (5), Cal Crutchlow (3), Andrea Iannone, Jack Miller y Àlex Rins, con una victoria cada uno.

La gran diferencia es la manera en que Márquez gana ahora, que no tiene nada que ver al estilo peleado, agresivo, de últimas vueltas suicidas de antaño. En ese sentido, baste un dato como referencia destacada para quien haya analizado, visto y disfrutado de la manera de correr de Márquez. En su primer año, en el 2013, cuando ganó seis grandes premios (dos menos que Lorenzo), el muchacho de Cervera (Lleida) fue 83 vueltas líder en las 18 carreras que se celebraron. Es decir, no ganaba arrasando, dominando, poniendo en fila a sus rivales, vencía peleando palmo a palmo. Pues bien, en las cinco primeras citas de este año (Catar, Argentina, EEUU, Jerez y Francia), Márquez ha sido el 70% de las vueltas líder, es decir, ha comandado el pelotón en 84 ocasiones. Conclusión: este año, en cinco carreras, ha sido más veces líder que en todo el 2013.

Y PORQUE SE CAYÓ EN AUSTIN

Las otras vueltas, los otros líderes, han sido: Dovi, en 18 giros, Rossi (8), Rins (7) y Miller (2), precisamente las que le peleó a Márquez, el pasado domingo, en Le Mans, hasta que el heptacampeón decidió escaparse. Márquez fue líder, en Catar, durante 7 vueltas; en Argentina, en los 25 giros de que constaba el GP; en EEUU, en las 8 primeras vueltas, cuando ya se escapó tres segundos (e iba a ganar) pero, luego, se cayó; en Jerez, en las 25 vueltas del GP, al igual que en los 27 giros de Le Mans.

Por qué he liderado tantas vueltas este año?, porque me siento mucho más cómodo con la moto que el año pasado; esta Honda tiene algo más de potencia y me permite correr de otra manera, con menos riesgo y escapándome cuando antes era imposible. Este año soy capaz de pilotar de forma distinta. Al tener más motor, no hace falta hacer el crono arriesgando, como antes, en las frenadas. En Francia, dada la temperatura (40 grados en el 2018 y 20 grados, el pasado domingo) pude ganar la carrera, por vez primera, montando gomas blandas. No fui tan explosivo en el vuelta a vuelta, pero fui más constante en el ritmo.

De las 119 vueltas que se han dado a Losail, Termas, Austin, Jerez y Le Mans, Márquez ha liderado, en efecto, 84, lo nunca visto. Todo el mundo sabe que ese no es mi estilo pero, mientras pueda, seguiré practicándolo porque evito peleas absurdas, innecesarias, aunque las dos vueltas en las que me pegué con Miller, el domingo, me supieron a gloria, pues llevaba tiempo que no peleaba así.

MUGELLO Y BCN, PRÓXIMAS CITAS

Márquez, que el domingo le regaló a Honda su victoria n 300 en la máxima categoría (la primera la logró Jim Redman, en 1966, en el trazado alemán de Hockenheim), cree que será muy difícil, mucho mantener esta línea de actuación, es decir, ganando de la manera que solía hacerlo su excompañero Dani Pedrosa (Honda), Jorge Lorenzo (Yamaha) y el australiano Casey Stoner (Ducati), escapándose a la que podían.

Cuando, antes de abandonar Le Mans, le recordaron que ahora llegan dos circuitos (Mugello y Barcelona) donde, el pasado año, ganó Ducati, Márquez abrió los ojos, se rascó simpáticamente el cogote y espetó a su interlocutor: Ya, sí, ganó Ducati, pero creo que ganó Jorge (Lorenzo), que ahora lleva otra moto, que ya no está en Ducati. No sé, habrá que esperar a los entrenamientos, igual Lorenzo estalla ahí, en Italia y/o en Barcelona, pues es de esos pilotos que, de pronto, se despierta y gana, aunque su adaptación a nuestra Honda está siendo un pelín rara.