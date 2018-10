Márquez sigue hambriento y logra su 'pole' n 79 en Australia

Insaciable. Infinito. Ganador. Retador. Gladiador. Pentacampeón (de MotoGP). Heptacampeón (del mundo). Hambriento. Exigente. Profesional. Único (o casi). El catalán Marc Márquez (Honda), de 25 años, que hace seis días, renovaba su título mundial de la máxima categoría en el circuito japonés de Motegi, ha vuelto a hacerlo. El nen de Cervera sigue consiguiendo récords. Esta vez ha sido su pole n 79, nadie tiene más que él. Ha sido su quinta pole consecutiva en el circuito de Phillip Island (Australia). Y la ha logrado chispeando, arriesgando, pese a ya ser campeón, y sacándole 0.310 segundos una barbaridad! A Maverick Viñales (Yamaha), que vuelve a la primera fila.

Márquez, que mañana arrancará acompañado en la primera fila por Viñales y Johann Zarco (Yamaha), ha dado la sorpresa ya que el gran favorito para conseguir la pole, con mucha diferencia, era el italiano Andrea Iannone (Suzuki), que saldrá cuarto y que había dominado, muy, muy veloz, los entrenamientos de estos días. Puedo ganar, claro que puedo ganar, pero solo si Iannone falla pues, de momento, lo veo muy superior. Pero, bueno, ahí estaremos como siempre. Hemos mejorado con respecto a ayer, desde luego, señaló Márquez, que ha sufrido su caída n 20.

Ha sido la caída más tonta de la temporada. Neumático duro delante, goma fría, fría la pista, recién salido del box, no iba deprisa, iba parado, y he acabado en el suelo, increíble!, pero, buenoo, no ha pasado nada, comentó el campeonísimo en los micrófonos de Movistar MotoGP TV. Márquez, que logró tres de los diez mejores cronos de la sesión para decidir la parrilla, ha asegurado que no tenía ganas de arriesgar, pues están habiendo muchas caídas y me acordaba de Cal (Crutchlow, en el hospital de Melbourne con varias fracturas) y, además, chispeaba lo que, en este trazado, es aún más peligroso.

Pese a todo, como en los primeros ocho minutos la pista aún no estaba mojado, Márquez ha tirado fuerte y, luego, como reconoció con su sinceridad habitual y simpatía me he quedado ahí, a marear un poco, a marcar a Iannone y Rossi, pero no he querido forzar porque era inútil arriesgar ya que no iba a mejorar.

Una carrera muy incierta

La segunda fila estará integrada por Iannone, el catalán Àlex Rins (Suzuki), que dice que aquí podría ser su primera victoria o eso quiero y Andrea Dovizioso, que será la primera Ducati, pues sabido es que este trazado no le va muy bien a la Desmosedici. Valentino Rossi (Yamaha), a quien le encanta este circuito, liderará la tercera fila y Dani Pedrosa (Honda) sigue despidiéndose con escasísima brillantes, pues arrancará el último de la sexta fila, es decir, el 18.

La carrera (06.00 horas del domingo, Movistar MotoGP TV) se presenta como las más inciertas de este Mundial, no solo porque el título esté ya decidido (yo voy a salir a ganar, desde luego, quiero y lo necesita el equipo, insiste Márquez), sino porque Phillip Island ha supuesto el despertar de pilotos que aún no han ganado y quieren hacerlo como Iannone, Viñales y Zarco, que llevan todo el fin de semana delante. Y, por supuesto, no hay que descartar nunca a los magníficos, aunque Pedrosa parece haberse descartado él solo, Jorge Lorenzo sigue de baja y Crutchlow se ha dañado. Pero sí está el Doctor y, por supuesto, Dovi, que quiere repetir subcampeonato y en las tres próximas carreras (Australia, Malasia y Valencia) teme que Vale le lance la caballeria encima para, al menos, ser el segundo del mundo.