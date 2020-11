Marquitos y Capdevila dan la receta para ganar al Real Madrid

Este sábado visita Vila-real el club más laureado de la historia del fútbol mundial. No vive su mejor momento, pero el Real Madrid siempre es el Real Madrid. El Villarreal CF solo ha logrado vencerle en tres ocasiones en su estadio. La primera tardó en llegar y fue la más celebrada, y posiblemente recordada, por aquel gol de Marquitos a Iker Casillas tras un pase en profundidad de Matías Fernández. Fue un 27 de enero de 2007 (1-0) y caía un equipo que se le resistía al Submarino en el entonces denominado campo de El Madrigal.

La segunda no se hizo esperar tanto y se lograría un 16 de mayo de 2009, en un trepidante partido en el que el Madrid se jugaba sus opciones de ser campeón de Liga y acabó perdiendo en el minuto 90 (3-2) con un gol de Joan Capdevila, uno de los jugadores que mejor recuerdo ha dejado en la grada amarilla por su carisma. El gol del campeón del Mundo y de Europa con la Roja dejaba el sello de aquel equipo ganador del chileno Manuel Pellegrini. La última victoria (1-0) llegó el 13 de diciembre de 2015 con un tanto de Roberto Soldado a pase de Cedric Bakambu.

Marcos García Barreno, que encara los últimos días de recuperación de una intervención de hernia inguinal, todavía recuerda aquel día como uno de los más especiales de su carrera. «Es inolvidable. Para un chico como yo que sale de la cantera del Villarreal, marcar el gol que supone la primera victoria de la historia contra el Real Madrid no se me olvidará en la vida», explica Marquitos, como se le conoce cariñosamente en el mundo del fútbol. «He visto el gol muchas veces y la gente todavía me recuerda el pase en profundidad de Matías Fernández y cómo le crucé el balón por bajo a Casillas en su salida», rememora. «La camiseta del aquel partido forma parte del museo de recuerdos que conservo del fútbol.

La guardo como si fuera oro», explica el jugador, quien no duda en desvelar que «tengo hasta los trofeos de cuando era alevín. Todo tiene un gran valor sentimental para mí».

Cómo jugarle el Madrid

Siempre se busca una receta mágica para ganar a un grande en los días previos, pero Marquitos asegura que, por mucho que estudies al rival y a sus jugadores, cualquier detalle puede tirar al traste todo lo que has preparado. «Piensas en hacer una cosa y luego te sorprenden con una genialidad o una acción individual. En cualquier jugada te pueden ganar, pero siempre es indispensable correr tanto como ellos, como mínimo, estar muy concentrado, minimizar los errores y tener acierto», explica.

Marquitos sigue allá donde está al Villarreal, al que califica como «el equipo de mi vida y donde me críe futbolísticamente y crecí como jugador. Gracias al club debuté en Primera y soy profesional del fútbol». «Siempre es complicado ganar al Madrid y el sábado también lo será, pero si hay un momento en que puede estar más cerca el Villarreal es ahora. Se ha reforzado muy bien y sigue creciendo como club en todas las facetas. Fernando (Roig) es el club, pero hay mucha gente que trabaja en él y lo hace muy bien», apuntaba el exjugador amarillo, quien otorgaba muchas opciones al Submarino de lograr la cuarta victoria en casa ante los merengues.

El segundo ‘verdugo’

Joan Capdevila fue el segundo verdugo del Real Madrid un 16 de mayo de 2009. Su gol en el minuto 90 significaba el definitivo 3-2 y llegó tras un error del portero blanco. «Recuerdo que el Madrid venía con la última oportunidad para ganar LaLiga. Fue un partido muy bonito. Pellegrini era el entrenador y nosotros hacíamos un fútbol muy vistoso y alegre. Era ya el descuento y todo parecía que iba a acabar en empate, entonces Iker Casillas hizo una mala salida y marqué el 3-2», explicaba el que fuera campeón del Mundo como si estuviera rebobinando la cinta de su cerebro. Joan, ahora director de relaciones instituciones del Espanyol, mantiene un grato recuerdo de su etapa en el Villarreal. «Fueron cuatro años maravillosos y disfruté mucho, porque siempre queríamos jugar bien al fútbol», añadía. El exlateral zurdo amarillo advierte que para ganar a un equipo de la categoría del Madrid es preciso jugar al cien por ciento: «Debes hacer un partido perfecto, con una concentración máxima, porque cualquier fallo lo pagas caro».

El partido llega después de un parón de LaLiga por las fechas FIFA para la disputa de partidos de selecciones nacionales. Una circunstancia que para Capdevila suele ser perjudical para el Madrid. «Les cuesta mucho arrancar tradicionalmente después del paréntesis liguero y también es algo que puede ir a favor del Villarreal», apunta.

Según el exgroguet, el partido en La Cerámica promete espectáculo. «Será un choque trepidante. Si hay un equipo que le puede plantar cara al campeón de Liga ahora es el Villarreal. Tiene una gran plantilla y es un equipo con futbolistas experimentados. Además, Gerard Moreno está en un gran momento y para mí es uno de los mejores delanteros de España», analiza.

«El Madrid dicen que no pasa por su mejor momento, pero yo creo que tiene muy buenos futbolistas y en cualquier momento pueden despertar, pero ojo con el Villarreal. Albiol, Pau, Pedraza, Parejo, Moi, Gerard, Alcácer… forman un equipazo», concluye Capdevila.