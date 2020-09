Más munición para el ataque del Castellón ante el Logroñés

Sin goles no hay victorias. Y en Segunda División A no se puede desperdiciar ninguna ocasión de sumar puntos. Por este motivo, mejorar esta faceta es una de las prioridades de Óscar Cano cara al enfrentamiento que este sábado enfrentará a su equipo contra el Logroñés en Las Gaunas (18.15 horas). No es que el conjunto albinegro no tenga potencial en ataque sino que, en las dos primeras jornadas disputadas en la categoría de plata, no ha acabado de explotarlo.

Sin ir más lejos, en los choques ante la Ponferradina (1-2) y el Málaga (0-1), los futbolistas orelluts dispusieron de ocho tiros, tres a puerta en El Toralín y tan solo uno en Castalia. De los tres primeros, entraron dos: el de Juanto en el minuto 14 y el de Cubillas (con ayuda de Lapeña) en el 98. Una semana después, los delanteros del Castellón no supieron aprovechar los numerosos centros que puso Marc Mateu al área del conjunto andaluz y Jordi Sánchez acabó fallando la ocasión más clara para los locales cuando encaró en solitario a Dani Barrio y su lanzamiento se fue arriba en lo que habría supuesto el empate para el cuadro de la capital de la Plana.



En estas dos primeras jornadas de la competición doméstica, Cano ha dado minutos a los cuatro delanteros con los que contaba en sus filas, siendo Juanto el titular indiscutible y repartiendo las apariciones de César Díaz, David Cubillas y el propio Jordi Sánchez en las segundas partes.

De hecho, el goleador del ascenso a Segunda División acumula 142 minutos, César Díaz 12, David Cubillas tan solo uno (salió en el 98 ante la Ponferradina y marcó), mientras que el exdelantero del Valencia Mestalla (jugó la temporada pasada como che tras ser cedido por el Numancia) acumula 57 minutos de juego.



Pero, a partir de esta tercera jornada, el preparador granadino cuenta con un integrante más en la plantilla y un refuerzo más para su zona de ataque, ya que el pasado martes se incorporó a los entrenamientos del equipo albinegro el delantero serbio Igor Zlatanovic, quien podría debutar contra el Logroñés este mismo sábado al tener toda la documentación en regla.

Zlatanovic, que firmó por el Castellón el viernes de la semana pasada, no entró en la convocatoria ante el Málaga, pero sí lo hará en la que este fin de semana se ofrecerá para el choque en tierras riojanas. El delantero serbio, que está cedido por el Mallorca para el presente curso, anotó la temporada pasada 15 goles con la elástica del Numancia, en el que también estuvo a préstamo. A partir de este sábado tendrá la oportunidad de mejorar los registros del Castellón si Cano lo considera oportuno.