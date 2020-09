Las mascarillas contra el racismo de Osaka

Cuando un hombre erigido en autovigilante mató a tiros en el 2012 a Trayvon Martin, un chaval negro de 17 años desarmado, aquel del que Barack Obama dijo que "si tuviera un hijo se parecería a Trayvon", a otra adolescente negra de 14 años que vivía también en Florida se le abrieron los ojos sobre una de las realidades del racismo de Estados Unidos, el país donde llegó como niña desde Japón. Durante años la joven no se puso sudaderas con capucha, la prenda que llevaba Martin, "para reducir las opciones de parecer sospechosa". Durante meses siguió por televisión el proceso al asesino, que acabó exonerado. Entonces ella se preguntaba "por qué no se hacía justicia".

La pregunta sigue golpeando hoy a la joven, como a todo el país, que vive un renovado momento de conciencia sobre injusticias raciales tras varios casos tremendos de brutalidad policial. Pero la chica ya no es una persona anónima. Es Naomi Osaka, dos veces campeona de Grand Slam, la deportista mejor pagada de la historia. Y en Flushing Meadows la que fue número uno del mundo está aprovechando su relevancia para elevar la conciencia sobre una grave realidad.

LAS VÍCTIMAS

En cada partido de este Abierto de Estados Unidos, el torneo que ganó hace dos años y donde ahora ha alcanzado la semifinal, Osaka ha usado las mascarillas requeridas en tiempos de coronavirus para proyectar el nombre de una víctima negra de racismo, social o policial, en EEUU. Primero lució en letras blancas sobre la mascarilla negra el nombre de Breonna Taylor, la mujer a la que la policía de Louisville (Kentucky) mató en su casa en febrero. En el de segunda ronda volvió los focos sobre Elijah McClain, un chico de 23 años que murió el año pasado en Aurora (Colorado) tras ser asfixiado y sedado con ketamina en un arresto inexplicable. También se ha puesto una máscara con el nombre de Martin; otra con el de Ahmaud Arbery, al que tres hombres blancos mataron en febrero en Georgia cuando hacía 'footing' por un barrio acomodado; y una más con el de George Floyd, cuyo caso prendió la mecha de la última ola de protestas e indignación en EEUU.

I often wonder if what I’m doing is resonating and reaching as many people as I hope. That being said, I tried to hold it in on set but after watching these back I cried so much. The strength and the character both of these parents have is beyond me. Love you both, thank you ❤️ https://t.co/FSDLtWNJDr