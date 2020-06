El Masters de Madrid se jugará tras el Abierto de Estados Unidos

Con la luz verde de Nueva York al Abierto de Estados Unidos que se confirma que se iniciará, como estaba previsto, el 31 de agosto, la ATP ha dado a conocer el nuevo calendario del circuito de los próximos meses de agosto y septiembre, cuando el próximo 31 de julio se levante la suspensión de los circuitos profesionales de tenis.

La temporada, interrumpida por la pandemia Covid-19, se reanudará en Washington el 14 de agosto. Esto será seguido por el Masters 1000 de Cincinnati que este año se reubica en Nueva York (22 de agosto) una semana antes del Abierto de Estados Unidos. El nuevo calendario estará sujeto a las estrictas medidas de seguridad y salud en cada país donde se jueguen los torneos.,

Gira de tierra hasta Roland Garros

Después de la gira americana de verano el circuito de la ATP regresará a Europa para disputar una gira de tierra batida con los torneos de Kitzbuhel (8 de septiembre) al que seguirán los Masters 1.000 de Madrid (13 de septiembre) y Roma (20 de septiembre) para finalizar con Roland Garros que se disputará del 27 de septiembre al 4 de octubre.

The ATP has issued a revised provisional calendar that sets a pathway for the resumption of the Tour.



The new-look ATP Tour calendar intends to resume on Friday 14 August.