Máyor: «Tenemos presupuesto y equipo para estar más arriba»

Alfredo Máyor pasó anoche por La Tribuna de Televisión de Castellón Mediterráneo, donde constató que de la clasificación le sorprende que no estén «más arriba». «Somos un presupuesto y un equipo para estar más arriba», dijo. «Los que hemos venido no tenemos la culpa de que no siguieran los jugadores que consiguieron el ascenso», opinó. «Yo igual lo hubiera hecho de otra forma, pero la gente que manda en este club decidió otra cosa», añadió el veterano delantero.

«Podemos estar más o menos acertados, pero correr, corremos. Ahora, con los petos con los GPS, todos los datos quedan grabados», evidenció. «Sudamos la camiseta. La súper afición quiere a su equipo, pero nosotros también queremos lo mejor para el Castellón». «Vamos a trabajar con pico y pala hasta que nos echen de aquí», desarrolló el aspense.

Máyor habló sobre los planteamientos de David Gutiérrez: «El Castellón no juega a la barraca, eso es lo que ponen en las fiestas de mi pueblo». «Claro que ofensivamente le falta al equipo, ahí están los resultados», señaló. «Cada vez compite mejor, ahí está el partido, el primero en el que presionamos y robamos arriba», dijo, aunque agregó: «Hacía tiempo que no chutaba a puerta, la verdad». «Presión [por marcar] no tengo, ganas sí», zanjó.