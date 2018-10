«Me acerco al nivel que toca», indica Muguruza

LA DECLARACIÓN. Joseba Muguruza, el último en incorporarse al Castellón, afirma que va mejorando: «Era cuestión de tiempo. Al final me iba a acostumbrar al equipo y, poco a poco, me acerco al nivel que toca». «Estamos trabajando duro, no para que llegue la primera victoria, sino una detrás de otra», añade. J. F. O.