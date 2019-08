«Me cuesta ver una plantilla mejor hecha en calidad-precio»

Quedan 72 horas para el cierre del mercado estival de fichajes. Una vorágine final a la que el CD Castellón llega con los deberes hechos y una plantilla que, con la llegada de Raúl Alcaina (delantero sub-23 cedido por el Levante), queda cerrada, salvo una sorpresa mayúscula.

«Raúl [Alcaina] viene a redondear la plantilla. Igual nos quedábamos un poco cortos en esa posición, a la espera de que llegue Jairo», explicó Óscar Cano sobre la sempiterna lesión del gijonés. «Nos decantamos por Raúl porque nos va a dar presencia en el área, energía... Tiene unas posibilidades enormes», manifestó el técnico sobre el atacante de Museros (Valencia), de 19 años.

El entrenador granadino ligó la llegada de Alcaina con la peculiar situación de Cárcaba: «Si firmamos a un delantero, es por la incertidumbre sobre su diagnóstico. «La última resonancia magnética descarta una lesión de gravedad, más allá de las dolencias crónicas. Tenía un par de lesiones adyacentes, de las cuales ya está prácticamente recuperado», desgranó. «La semana que viene tenemos previsto que se reincorpore al grupo y a partir de ahí, ya veremos cómo va, si poco a poco o mucho a mucho...», incidió. «Para mí sería un gran fichaje», resumió. «Ha estado triste, muy limitado en lo emocional», manifestó, entrando en el terreno de lo personal. «Es un chaval tan extraordinario, que todos hemos sufrido por él», desveló. «Lo veo con ese ánimo que nos despierta la esperanza», resumió.

Si antes del exitoso estreno en Sabadell ya aplaudía la confección de la plantilla, Cano, con la victoria y los últimos ajustes, reivindica el grupo de jugadores que tiene: «El equipo me da mucha variabilidad; y para un entrenador como yo, es un privilegio, imaginando posibles contextos». «No me gustaría que se lanzaran las campanas al vuelo, pero me cuesta ver una plantilla mejor hecha en relación calidad- precio», subrayó. «No cambiaría a ninguno, porque rápidamente se ha conformado una familia», reforzó el técnico del Castellón.

Normal que la ilusión, como el número de socios (más de 12.100), se haya disparado. Y de ahí a la euforia, solo queda un paso: «El entrenador también debe saber gestionar todo lo que es el entorno». «Estamos encantadísimos por toda esa energía. La plantilla y el entorno están alineado en la misma dirección, cosa que el año pasado no sucedía», sostuvo. «Tenemos que andar con los pies en el suelo», afirmó.

EUFORIA, ¿SÍ O NO? // Esa felicidad desmedida puede dispararse todavía más, si mañana el Castellón sigue al frente de la clasificación pero... «El partido de la pretemporada nos hace ser cautos: el Mestalla nos vapuleó en la segunda parte, de la misma forma que nosotros les vapuleamos en el primera». «Vamos a ver cuantos puntos dejan esas buenas sensaciones, pero sin obligarnos a nada, sin ponernos unas expectativas que quizás no vayamos a poder cumplir», definió Cano.