«Me gusta lo que veo y el trabajo que hacemos»

Javi Calleja no podía ocultar ayer su felicidad tras conseguir una nueva victoria ante el Deportivo Alavés en el Estadio de la Cerámica. El entrenador madrileño aseguró que no le gusta hablar del pasado y que no quiere comparar esta temporada con la anterior, de ahí que comentara: «El trabajo que estamos haciendo está siendo muy bueno desde el inicio, trabajo que se está traduciendo en goles, victorias y buen juego». «El partido de hoy (anoche para el lector) es un espejo en el que mirarnos porque, salvo en momentos puntuales, hemos dominado, creado ocasiones y marcado cuatro, hemos demostrado carácter y ambición, y estoy muy contento con todo ello», analizó.

El preparador del Submarino reconoció que los primeros 45 minutos habían sido «muy completos» y puso como única «pega» el inicio del segundo tiempo. En este sentido reconoció: «En ese inicio nos han empatado y el Alavés ha generado alguna ocasión más de peligro, pero nos hemos repuesto bien y el equipo no ha pensado en el resultado sino en lo que tenía que hacer, y entonces ha venido el 2-1 que nos ha dado mucha más confianza».

EL BANQUILLO, CLAVE /«Quitando esos primeros minutos, el equipo ha leído muy bien el juego, ha creado ocasiones y ha metido dos goles más. Incluso Gerard Moreno podría haber marcado algún tanto más para irse más pichichi a casa. Y también quiero destacar que los jugadores que están saliendo del banquillo están muy comprometidos y se nota cuando leen el partido como lo están haciendo. Tanto Trigueros, como Samu y Ontiveros han sido clave porque han hecho lo que tenían que hacer», añadió el míster.

En resumen, Calleja dejó claro que le gusta lo que ve y el trabajo que están haciendo, aunque cree que «todavía faltan muchas jornadas y la clasificación es un poco anecdótica, pero sí que refleja que el equipo trabaja como tiene que hacerlo». «En la mayoría de los partidos estamos mostrando nuestra mejor versión, sobre todo cuando nos incorporamos en ataque porque somos un equipo con muchos recursos y eso hace también que cada vez defendamos mejor», puntualizó.

Preguntado por el objetivo de clasificarse para la Liga de Campeones, donde durmió el Villarreral ayer, Calleja puso los pies en el suelo y no dudó en añadir: «Volver a la Champions es nuestro sueño, pero debemos demostrarlo jornada a jornada. Estamos protagonizando un inicio bueno que nos coloca de momento arriba, pero si empezamos a pensar en lo que no sea el siguiente partido nos equivocamos».

GARITANO, REFLEXIVO / Hizo autocrítica Asier Garitano al finalizar el encuentro, pero también dejó claro que el 4-1 final no reflejaba lo que realmente se había visto sobre el terreno de juego del Estadio de la Cerámica. «Cuatro goles en contra son muchos... Hemos tenido nuestros momentos, pero no ha podido ser», lamentó el entrenador del Alavés.

Garitano insistió en que «no es agradable» encajar tantos tantos y aseguró que creía que con el 2-1 podían haber empatado. «En la primera parte queríamos apretarles y robarles más, pero hemos tenido algunas pérdidas que no nos han dado tranquilidad para atacar», lamentó el técnico.