El mejor Valencia de la temporada pone en alerta al líder de la Liga

Después de que el mercado invernal bajara la persiana, el Barcelona presentó ayer a su última adquisición, Jean-Clair Todibo. Y el joven central francés, cuya llegada al Camp Nou, prevista en principio para julio, se acabó adelantando para evitar que el jugador pasara cinco meses en el dique seco, aterrizó en la capital catalana con una idea bastante precisa de cuál va a ser su rol en el equipo. «No he escogido venir al Barça pensando en ser titular —admitió—, sino para estar con los más grandes y aprender de ellos cada día. En estos primeros meses quiero aprender y mejorar».

El máster en barcelonismo del francés empezó ayer mismo en el entrenamiento previo al partido de Liga que esta tarde disputará el Barça en el Camp Nou frente al Valencia. Como era previsible, Todibo no entró en la convocatoria, pero sí compartió sus primeros rondos con Leo Messi, Luis Suárez, Coutinho y compañía. La lista de Valverde no incluyó ninguna sorpresa. El técnico azulgrana tampoco dio la sensación de planear grandes rotaciones pese al esfuerzo realizado por su once de gala en el partido de Copa del miércoles. «Vamos a poner el mejor equipo para ganar. Habrá que valorar cómo están los jugadores, pero la Liga es la competición que nos marca dónde estamos y no nos podemos descuidar».

LA AMENAZA DEL LÍDER / Tras un frustrante arranque de temporada que puso en peligro no solo sus objetivos de esta campaña sino la continuidad del proyecto de Marcelino García Toral, la paciencia interna y externa, valores poco habituales en el fútbol moderno, y la perseverancia del técnico asturiano han llevado al Valencia a visitar este sábado el Camp Nou en el mejor momento de la temporada para los che.

Más allá del resultado del Camp Nou, el horizonte valencianista parece despejado. En semifinales de la Copa, el conjunto de Mestalla empezará en breve ante el Celtic de Glasgow una andadura en la Europa League que le puede suponer también un pasaporte a la Champions. Además, Guedes y Kondogbia están a punto de volver, Dani Parejo y Rodrigo Moreno se parecen ya mucho más a los que eran el año pasado, y encima ha sumado a Torres y Lee. El centenario aún puede acabar bien en Mestalla.