Una mejoría insuficiente para ganar

Ni la magia de Cazorla. Ni un 2-0 a favor. Ni el gran esfuerzo de los 14 jugadores que saltaron al campo. Ni la superioridad mostrada ante el Espanyol en la primera parte. Ni la ilusión que se veía en la cara de los jugadores en esta nueva etapa con la vuelta de Calleja. Todo fue insuficiente para que el Villarreal volviera a ganar en La Cerámica y en la Liga. Otro final de partido escrito de forma cruel para el Submarino. Seis minutos de pesadilla (del 74 al 80) en los que volaron por los aires las ilusiones de los miles de aficionados groguets que desafiaron al frío y al viento de una mañana gélida.

El Submarino manejó bien la presión durante 75 minutos. Ofreció un buen fútbol al ritmo de un Cazorla excelso y maniató al Espanyol. Sí, pero pagó muy cara, con dos puntos de oro, la falta de oficio y la desconexión puntual durante un cuarto de hora de la segunda parte. Tuvo el 3-0 en el bolsillo y acabó sufriendo. Un error de Asenjo, uno de los más fiables del Villarreal, un autogol de Bonera y la excesiva precipitación arriba lastraron todo lo bueno que hizo el equipo de Calleja, que fue mucho. Pero ni todo lo bueno fue suficiente para ganar. Lo positivo es que los jugadores, los únicos que pueden sacar al equipo de donde está, volvieron a estar conectados y con un espíritu que les sacará de la cola a poco que la fortuna equilibre su balanza. Lo de ayer fue un déjà vu, pero también un Villarreal diferente.

El fútbol se juega con las piernas, pero gran parte de su fuerza emana de la cabeza. Y el Villarreal fue en la primera parte un equipo fresco y lúcido mentalmente, que supo manejar sus urgencias con una frialdad encomiable. Todo parecía igual y todo era muy distinto. El Villarreal se reencontró consigo mismo. Calleja volvió a La Cerámica pisando fuerte. Tenía que modificar algo para ejecutar un cambio y lo hizo de forma sencilla, con una variación táctica. Defensa de tres con Bonera, Álvaro y Funes Mori, dos carrileros, Iborra y Fornals ocupando el eje del centro del campo y Cazorla tomando los mandos, con Gerard y Toko Ekambi en ataque. Algo parecido a un 3-4-1-2. Pero ningún sistema tiene la llave del triunfo si la actitud y la intensidad no acompañan. El Villarreal jugó con una velocidad diferente y minimizó los errores casi al completo.

El Submarino afrontaba el partido con máxima presión. No podía permitirse más tropiezos y no conjugaba el verbo ganar en LaLiga desde el 25 de noviembre. Pero era como si se hubiese efectuado un reset y todos tuvieran en su cabeza un chip nuevo. La presión fue asfixiante desde el primer minuto y la intensidad altísima. Los amarillos persiguieron el robo del balón desde muy arriba, ahogando al Espanyol, que no llegó nunca al área de Asenjo. El equipo de Calleja cocinó muy bien el partido. Control, equilibrio táctico y el plus Cazorla. El mejor sobre el campo. Un lujo para los amantes del fútbol. El Villarreal jugó al ritmo de un Santi tan cerebral, como espontáneo, tan talentoso como guerrero y tan mágico como pragmático. El equilibrio no estuvo reñido con un equipo inspirado y atrevido.

Un Villarreal muy trabajado y que sacó mucho partido a la estrategia. El primer gol estuvo a punto de llegar en una acción bien hilvanada en un saque de esquina, y finalmente llegó en una falta lateral, ejecutada por Cazorla y que Gerard remató de cabeza, desviando con la punta de los dedos Diego López al travesaño. El rebote lo aprovechó Iborra para inaugurar el marcador. Pocos minutos después, Gerard tuvo el 2-0 pero su tiro se marchó arriba.

El Espanyol tomó el control en la segunda parte. El cambio de los pericos fue radical. Sin embargo, Pedraza tuvo la más clara ocasión en una cabalgada en solitario que acabó con un disparo al palo. El Villarreal supo quitarse el dominio de encima y volvió a la carga a por el segundo. Un claro penalti de Hermoso sobre Toko Ekambi fue transformado por Cazorla, quien asumió galones.

FINAL INESPERADO / El partido parecía encarrilado y camino del 3-0. Hasta que un tiro sin aparente peligro se le resbaló a Asenjo y Bonera, para completar el mal fario, se marcó en propia puerta. El equipo de Calleja pasó por momentos de desconexión. Y llegó el empate mediante un zurdazo de Rosales, que firmó un golazo. El 2-2 parecía de ciencia ficción pero era tan real como el calvario que está viviendo el Villarreal esta temporada. Minutos finales erráticos y de nerviosismo. Paso atrás y regreso de los fantasmas de antaño. Y hasta Lei Wu tuvo el 2-3 en sus botas. Todo quedó en un empate. Mal menor.

LUNES

4 DE FEBRERO DEL 2019

