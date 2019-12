Memphis Depay se encara con un aficionado por una pancarta racista

La clasificación del Olympique de Lyon se vio enturbiada por otro episodio de racismo en los terrenos de juego. Un hincha del conjunto francés mostró una pancarta con un mensaje ofensivo hacia Marcelo, jugador del Lyon, y Depay, el cual se dio cuenta de la bandera, se enzarzó con el aficionado para reprenderle su gesto. La pancarta mostraba la figura de un burro donde se leía el nombre de Marcelo Guedes, central del Lyon.

Depay se encaró con el ultra que había accedido al terreno de juego para sacar su bandera y durante unos instantes se concentraron al lado de la portería los propios jugadores del Lyon que intentaban separar a Depay para que la cosa no pasara a mayores, junto a los aficionados y los guardias de seguridad que intentaban poner orden.

VIDEO:



Lyon Captain Memphis Depay went after a supporter after the fan walked onto the pitch, holding a donkey banner with the writing "Marcelo leave the club" pic.twitter.com/Ck4zAGnNiC