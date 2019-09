Menotti, "feliz" de que Maradona sea el nuevo entrenador de Gimnasia

César Luis Menotti, entrenador campeón del mundo con Argentina en 1978 y actual director de selecciones nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dijo que está "feliz" de que Maradona fiche como entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

"No tienen idea de la felicidad que yo tengo. Es el lugar de él, donde puede expresarse desde el conocimiento, no desde los medios. Hoy está preparado porque ya vivió todo lo que tenía que vivir. Hace muchísimo que no hablo con él, pero ha hecho una experiencia importante", dijo Menotti a la prensa.

El exentrenador del Barcelona, Atlético de Madrid, Boca Juniors, River Plate y Huracán, entre otros equipos, fue homenajeado en la Legislatura porteña por cumplirse 40 años de la obtención del titulo mundial Sub-20 de Japón 1979.

Para Menotti, Maradona está "mucho más preparado que cuando comenzó a entrenar en Argentina" en 1994, durante una suspensión por dar positivo en una prueba antidopaje.

"Además de un gran jugador fue un gran solidario, con un gran entendimiento de que solo no se puede en el fútbol, apostó siempre a los equipos", concluyó.

Maradona tendrá su tercera experiencia como técnico en su país, tras haber dirigido a Deportivo Mandiyú (1994) y Racing Club (1995).

El campeón del mundo en 1986 también fue seleccionador de Argentina de 2008 a 2010 y dejó el cargo tras ser eliminado en los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010.