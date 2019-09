Los mensajes de ánimo de plantilla y cuerpo técnico del Castellón a Regalón

La baja de Paco Regalón en el CD Castellón durante los próximos seis meses ha sido un golpe muy duro para la familia orellut. Todo el albinegrismo en general, así como los componentes de la plantilla y cuerpo técnico en particular, han dado muestras de apoyo públicamente al jugador, uno de los miembros del primer equipo más queridos y que más hacían piña dentro del vestuario.

Cariñosas palabras de Óscar Cano, entrenador albinegro

El entrenador del conjunto castellonense, Óscar Cano, ha lamentado dicha baja, y a través de redes sociales le mandó un mensaje muy cariñoso: "Cada segundo de lucha por volver será un enorme aliento para los que estamos esperándote. Eres y serás ejemplo. Por gente como tú seguimos aferrados en el pensamiento de que es imposible ser ALGO sin ser ALGUIEN. Tus valores, esos mismos, nos harán volar. Te quiero muchísimo".

El capitán, David Cubillas también mostró su apoyo

Otro de los capitanes, Álvaro Campos, no ocultó su pena

El joven Calavera mandó toda su fuerza al central cordobés

Para Muguruza, Regalón es todo un ejemplo a seguir

@regalon5 Paquillo sabes que siempre me he intentando pegar a ti para aprender lo maximo posible, porque eres un ejemplo!! Pues este no sera el momento que me separe! Tambien saldremos de esta!! Mas fuerte que nunca!! 💪🏽😘 pic.twitter.com/5aWUkePi1l