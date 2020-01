Merhi, segundo en las cuatro horas de Bend

AUTOMOVILISMO. El piloto castellonense Roberto Merhi concluyó en una meritoria segunda posición, con su Eurasia MotorSport en la Asian Le Mans Series, a 44.8 segundos del líder, Roman Rusinov, de la escudería Drive Racing By Algarve. Tras la carrera el benicense se mostró contrariado: «Tengo un sabor agridulce, ya que podíamos ganar la carrera pero la suerte no ha estado de nuestro lado con los Safety Car y los Full Course Yellow. Nos han hecho perder mucho tiempo en las paradas». El próximo mes de febrero se decidirá el campeonato en Malasia y Tailandia. R. D.