Messi carga con dureza contra Abidal y abre una crisis profunda en el Barça

Leo Messi ha abierto una crisis profunda en el FC Barcelona. En una decisión absolutamente inusual, la máxima estrella azulgrana ha colgado un mensaje en su cuenta de Instagram en que dispara con dureza contra Eric Abidal, el director deportivo del club.

Messi respondía a unas declaraciones al diario Sport en que atribuyó a los futbolistas el origen de la destitución de Ernesto Valverde. "Muchos jugadores no estaban satisfechos y no trabajan mucho", había declarado el francés en una entrevista al diario deportivo.

La réplica de Messi ha sido inmediata y contundente. "Sinceramente, no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último, creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas".

"COSAS QUE PUEDO OLER"

Abidal ha explicado al Sport los problemas internos que detectaron con Valverde. "Miraba los partidos y no miraba el resultado sino como se jugaba, la táctica, el trabajo de los jugadores que no jugaban mucho. Me fijo en esos detalles. Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión".