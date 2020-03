Messi, Cristiano y Neymar siguen siendo los mejor pagados del mundo

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. No es el podio del Balón de Oro ni el The Best, aunque podría, o debería, serlo. No, es el orden de los futbolistas mejor pagados del mundo. Y lo son desde el 2013, en una clasificación que se perpetúa en el tiempo, sin que nadie pueda acceder al privilegiado podio, según ha consignado France Football.

La revista francesa publica este martes su información anual sobre los Salarios de las Estrellas en la que calcula los ingresos de los principales futbolistas del mundo considerando los ingresos deportivos que obtienen de sus respectivos clubs (FC Barcelona, Juventus de Turín y Paris Saint Germain, respectivamente) y los publicitarios que ganan -y esperan ganar- esta temporada.

Los tres siguen aumentando sus ingresos, manteniendo la brecha con sus perseguidores. Los cálculos de France Football estiman que Messi podría percibir 131 millones de euros esta temporada, uno millón más que la pasada campaña. Cristiano Ronaldo incrementa sus beneficios hasta los 118 millones (cinco más), mientras que Neymar no traspasa la frontera de los cien millones: se queda en 95 millones, 4,5 millones más de los que ganaba con el PSG.

"Desde 2013, ningún jugador que no sea Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar ha podido subir al podio. Y estos tres han ampliado una brecha abismal con los demás", señala la publicación. A modo de contraste, todo un campeón del mundo como Antoine Griezmann, solo pued acceder hasta la quinta plaza, con 38,5 millones de ingresos.

Simeone, entre los entrenadores

En el capítulo de entrenadores, el mejor pagado no ha conquistado ningún título. Ni esta temporada ni la pasada. Diego Simeone es el que más cobra del mundo. Entre el Atlético y los patrocinadores, el técnico argentino recibe 40,5 millones de euros. Anda muy por delante de Antonio Conte, que alcanza los 30 millones tras llegar al Inter de MIlán, mientras que el tercero es Pep Guardiola (Manchester City), que percibe 27 millones en todos los conceptos.