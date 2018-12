Messi: «El PSG no dejará salir a Neymar»

BARCELONA. La estrella del conjunto azulgrana no oculta su deseo de poder volver a coincidir en el Barça con su «amigo» Neymar, pero ve muy complicado que pueda producirse el reencuentro, apunta en unas declaraciones efectuadas a Marca. «Me encantaría que volviera por lo que significa, como jugador y para el vestuario. Somos amigos, vivimos cosas lindas juntos y otras no tanto. Pero el PSG no va a dejar que le quiten a Neymar», asegura Messi, que lanza un mensaje a la directiva: «Es importante volver a apostar por los chicos de la cantera, que no vean imposible escalar». E. P.