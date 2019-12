Messi ganó el Balón de Oro por solo siete votos

Leo Messi, a pesar de ser el gran favorito para ganar el Balón de Oro, consiguió el sexto trofeo de su carrera por una ajustada diferencia ante Virgil van Dijk, al que solo derrotó por siete votos. La estrella argentina del Barça se adjudicó el Balón de Oro por 686 puntos, frente a los 597 de su principal opositor.

El central holandés del Liverpool a punto estuvo de dar la sorpresa. En tercera posición quedó Cristiano Ronaldo quien obtuvo un total de 476 puntos. Los electores son un periodista por país. Así, en el caso español, participó de la votación Alfredo Relaño, antiguo director del dario 'As', quien votó por este orden a Van Dijk, Cristiano Ronaldo, Messi, Mané y Mbappé. El representante italiano fue Paolo Condo de Sky Sport y 'La Gazzetta dello Sport' que votó a Messi en cuarta posición por delante de Mané y por detrás de Van Dijk, de Jong y Cristiano Ronaldo. En cambio, Quique Wolff de ESPN y por Argentina votó en primera posición a su compatriota Messi por delante de CR-7.

The #BallonDor2019 voting records. Here’s what really matters guys. Have fun. pic.twitter.com/r8d5U7nXYn