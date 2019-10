Messi: "Me sentía maltratado en España y pensé en largarme de acá"

Messi temía lo peor. Messi temía que Neymar acabará en el Madrid de Zidane si el Barça no lograba hacerse con su fichaje. "Yo sinceramente pensé en un momento, sobre todo en este mercado, que si no venía acá se iba al Madrid porque pensé que él tenía muchas ganas de salir", ha declarado la estrella argentina en una entrevista a RAC-1. "Él lo había manifestado, tenía ganas de un cambio, de irse de París. Y yo creía que Florentino y el Madrid iban a hacer algo para llevárselo", ha admitido el delantero argentino en esa charla con Jordi Basté y Roger Saperas. La entrevista abordó otros asuntos y otros nombres:

SOBRE DEMBÉLÉ

Messi ha querido salir en defensa de Dembélé, que fue expulsado en el duelo contra el Sevilla por decir que Mateu Lahoz era "muy malo" tras enseñarle la tarjeta roja a Araújo, el central uruguayo del Barça B. Es muy difícil que le haya podido decir eso porque le cuesta hablar bien armar oraciones como para hablar claro, eso se lo quería decir yo al árbitro". En ese sentido, la estrella ha explicado que "después el mister me respaldó con lo que dijo en rueda de prensa. Pero es verdad, nos sorprendió que él lo haya entendido tan claro porque la verdad que a Ousmane le cuesta hablar español todavía. Se le entiende todo.

SOBRE GRIEZMANN

"Es mentira que yo no quisiera que viniera Griezmann. En el primer año se le quiso traer, recuerdo declaraciones que hice y dije que era uno de los mejores, y los mejores siempre son bienvenidos para el proyecto ganador que queremos todos, y Griezmann es uno de los mejores y nunca he tenido ningún inconveniente con que venga, al contrario. Lo que ocurre es que la gente no se da cuenta de lo difícil que es para alguien no conoce el sistema del Barça adaptarse, por muy buen futbolista que seas".

LOS PROBLEMAS CON HACIENDA

"Mis peores momentos fueron por allá 2013 y 2014 cuando tuve problema con hacienda. Fue época fue muy difícil para mí. La gente no se entera de lo que está pasando. Fui el primero y por eso fue tan duro todo. A partir de que se ensañaron y que iban a por todo conmigo mostraron que iban a por los deportistas. Fue duro. Afortunadamente mis hijos eran chiquitos y no se enteraban de nada. Tuve en la cabeza largarme, no por dejar el Barça, sino por querer irme de España. Me sentía maltratado y no quería seguir más acá".

SOBRE EL FUTURO

"Mi idea es quedarme acá. Creo que todavía no hemos hablado con el club de mi renovación. Nunca tuve ningún problema con el club. Se hará en cualquier momento. La idea mía es acabar mi carrera acá por lo que siento por el club, por lo familiar, lo bien que estamos en esta ciudad y no me gustaría cambiar a mis hijos de ciudad. Yo viví lo que eso y es duro y no quiero que pasen por lo mismo".

SOBRE VIDEOJUEGOS

"Ahora juego un poco más. Jugaba mucho de chico y luego lo dejé, pero ahora me llama Thiago para jugar".

SOBRE VALVERDE

"La derrota contra el Liverpool fue culpa nuestra. No nos podía pasar lo que nos pasó en ese partido. Nos bloqueamos y nos vino a la cabeza el partido de Roma. Tampoco fue decisión mía que se quedase. Para mí el vestuario fue una alegría porque lo apoyamos como también pasó con Luis Enrique. Para conseguir el objetivo tenemos que estar todos unidos".

SOBRE PIQUÉ

"Es muy inteligente, muy transparente y sincero e intenta ir siempre de cara sin importarle a veces las consecuencias, aunque yo no habría salido a decir lo que dijo en Getafe sobre la directiva. No, no sabía que iba a salir a decir eso".

SOBRE XAVI

"Volverá acá cuando quiere y tenga ganas. Se está formando y en algún momento va a terminar acá y va a ser muy similar a cuando estuvo Guardiola".

SOBRE SALIR DE CASA

"No soy de salir mucho. Me gusta estar en casa, pero con los nenes me obligaron a salir".