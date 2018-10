Messi queda fuera de la convocatoria de Argentina para amistoso contra Brasil

Sin Lionel Messi ni otras de las figuras consagradas en el fútbol europeo, el técnico de la selección Lionel Scaloni, aseguró que Argentina tiene una lista de jugadores jóvenes muy atractiva para enfrentar los amistosos ante Brasil e Irak, por lo que reiteró que le dará más valor al funcionamiento del equipo que al resultado.

"Todos sabemos lo que representa Brasil y la entidad del rival. Es un equipo potente que viene con la mayoría de sus jugadores. Nosotros venimos a competir e intentar hacer lo mejor posible. Seguramente haremos un gran partido", señaló el entrenador interino.

NI MESSI NI OTROS HISTÓRICOS

Pero nuevamente la ausencia de Lionel Messi volvió a ser uno de los ejes centrales del contacto del DT con la prensa, a lo que Scaloni comentó que habló con "La Pulga" y que acordaron que no estaría en la gira. "La decisión final es que no venga", afirmó y adelantó que con Messi no ha hablado de planes futuros, como la Copa América que se jugará en Brasil el próximo año.

Consultado por otros "históricos" que tampoco aparecen en la lista, Scaloni reconoció que no habló con Sergio "Kun" Agüero, aunque sí lo hizo con Ángel di María y con Ever Banega. "Les expliqué la situación. En este momento queremos que los convocados sean prácticamente los mismos. Los queremos seguir viendo y valorando si pueden seguir jugando" y también aclaró que "no hay ninguna puerta cerrada" de cara a futuras listas.

En el caso de Cristian Pavón, uno de los citados para los amistosos, Scaloni hizo un análisis de la situación del delantero de Boca y deslizó una crítica a aquellos que fueron parte del plantel en Rusia 2018.

"A Pavón le vemos condiciones para jugar en la Selección. Es un jugador al que el año pasado, antes del Mundial, se lo vio en su mejor momento. El Mundial le pesó a la mayoría y él está en un club donde semana tras semana tiene que rendir examen. Eso no es fácil. Es un jugador joven y tiene mucho para dar", apuntó.

MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO

En esa línea, reiteró que le dará más valor al funcionamiento del equipo que al resultado y 'la idea es que con Brasil se vea un equipo parecido, con ganas, y que la gente se sienta identificada. Si solo nos fijamos en el resultado, seguramente nos estaremos equivocando".

El DT adelantó que atajará un arquero distinto en cada partido de la gira (a designar entre Franco Armani, Sergio Romero y Gerónimo Rulli) y se refirió a la convocatoria de Nicolás Otamendi, quien volverá a ponerse la camiseta de la Selección después del Mundial de Rusia 2018. "Estamos contentos de que esté", dijo.

COPA AMÉRICA

Finalmente, el DT del conjunto nacional comentó que antes de la gira de septiembre por Estados Unidos se reunió con el entrenador de River, Marcelo Gallardo, y el de Boca, Guillermo Barros Schelotto, para conversar sobre los jugadores que serían convocados.

También señaló que para él la Copa América es un tema del que no puede hablar por el momento ya que no sabe si llegará a ese torneo como el entrenador de la selección Argentina. La Copa América no me la planteo. Solo hablamos de esta convocatoria, no hablamos de lo que pueda pasar dentro de un tiempo, concluyó Lionel Scaloni.