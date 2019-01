Messi, Suárez, Piqué, Rakitic y Alba, descartados en la Copa

Descansan las vacas sagradas del Barça en la Copa del Rey. Descansa Messi como símbolo de la nueva gestión de la plantilla azulgrana que está realizando Ernesto Valverde para lograr que su equipo llegue físicamente en buenas condiciones al tramo decisivo del curso.

Descansa Messi. Y también Luis Suárez. Valverde, además, ha descartado a Piqué y Alba, el alma de la estructura defensiva azulgrana, al igual que a Ivan Rakitic, una de las piezas que más ha utilizado en esta temporada.

DENIS SUÁREZ, EN LA LISTA

Munir también se pierde el retorno a la Copa, pero en su caso es porque el club ya le ha hecho saber que no cuenta nada con él una vez ha conocido su deseo de no renovar. Munir queda libre y el Barça se siente libre de no llevarlo a la Copa, esperando, como pidió Valverde, de hallar una solución para su marcha en este mismo mercado invernal.

Denis Suárez, en cambio, sí figura en una lista de 18 jugadores, completada con cuatro jóvenes del filial. Tres de ellos son defensas (Chumi, Wague y Miranda) y un centrocampista, el prometedor Riqui Puig.