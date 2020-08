Messi tira del Barça para eliminar al Nápoles

Con un gol de córner, otro de penalti y una maniobra estelar de Messi el Barça saldó su presencia en los cuartos de final de la Champions contra un Nápoles fugaz que sucumbió en el Camp Nou (3-1). No brilló el bloque catalán, que supo guardar fuerzas para el envite de mayor calado que le espera el próximo viernes (21.00 horas) en Lisboa. Difícilmente superará al Bayern (4-1 al Chelsea en la vuelta) si no pone una marcha más, pero en una ronda a partido único y con Leo en el equipo todo es posible.

Nadie descubre América si afirma que cualquier futuro del Barça en la competición depende de su gran estrella. Este sábado volvió a quedar de manifiesto. Unos minutos de inspiración del delantero bastaron para ahuyentar cualquier atisbo de debacle.

Mal comienzo

Aun así, los temores de muchos culés, que veían con cierto recelo y desconfianza el duelo, encontraron respaldo en un comienzo decepcionante. En competiciones en las que una desconexión resulta letal hay que evitar esos momentos de tibieza.

La fortuna acompañó al equipo azulgrana en los cinco primeros minutos, marcados por tres acercamientos del cuadro italiano. Mertens, Callejón y Mario Rui probaron fortuna, con poste incluido del primero a los 90 segundos con Ter Stegen batido.

La cabeza de Lenglet

Superado el susto inicial, el conjunto de Setién despertó pronto para encauzar la faena. Las lamentables cifras de posesión y la escasa intensidad no podían tener continuidad y Messi cogió el timón para protagonizar el primer acercamiento peligroso. Su disparo acabó en córner y la cabeza de Lenglet adelantó a los azulgranas al rematar el servicio de Rakitic (m. 10).

No faltó la incertidumbre en un tanto precedido de un leve empujón del francés sobre Demme, un interior de 1,72 metros que no era precisamente la mejor elección para defender al exjugador del Sevilla. El VAR no invalidó la acción y el Barça marcó de córner por primera vez en la Champions desde diciembre del 2017.

Cualquier recurso es bueno cuando no se desborda alegría ni buen juego y el balón parado sirvió para cambiar la dinámica del choque. Messi celebró como un poseso el tanto, lo que evidenciaba su tremenda motivación por una competición que se le resiste desde del 2015. Está a solo tres partidos de truncar esa racha. Todo dependerá de él en Lisboa, como este sábado en el Camp Nou.

De Jong, entonado

De menos a más y con un De Jong muy entonado como gran noticia positiva, el Barça tiró de Messi para solventar la papeleta. Marcó el segundo tras una acción de puro genio, escapándose de tres adversarios y batiendo a Ospina con un ajustado zurdazo (m. 23). Casi mejor fue el 3-0 anulado por el VAR tras una preciosa asistencia de De Jong. No podía creerse el astro la decisión, pero en una imagen se apreció cómo tocaba ligeramente el balón con el brazo izquierdo.

Enrabietado por esa anulación, el 10 forzó el penalti más claro de la historia al anticiparse a Koulibaly. El corpulento central soltó un patadón que estuvo cerca de lesionar a Messi y permitió a Suárez lanzar el penalti del 3-0, un resultado magnífico que quedó rebajado por otra pena máxima innecesaria de Rakitic sobre Mertens cuando ya agonizaba el primer tiempo.

Insigne batió a Ter Stegen y agregó una pizca de inquietud a una segunda parte que volvió a iniciarse con mucho más ímpetu de los italianos. La gasolina del Nápoles se fue agotando y el Barça sobrevivió sin alardes. Monchu debutó en la Champions y Riqui Puig se quedó sin jugar ni un minuto.

FC BARCELONA, 3-NÁPOLES, 1

FC Barcelona: Ter Stegen (6); Semedo (6), Piqué (6), Lenglet (7), Alba (5); Sergi Roberto (6), Rakitic (5), De Jong (8); Messi (9), Luis Suárez (5), Griezmann (4). Técnico: Quique Setién (6). Cambios: Monchu (sc) por Griezmann (m. 84); Junior (sc) por Suárez (m. 90).

Nápoles: Ospina (5); Di Lorenzo (5), Koulibaly (4), Manolas (5), Mario Rui (5); Fabián (5), Demme (4), Zielinski (5); Callejón (4), Mertens (6), Insigne (5). Técnico: Gattuso (5). Cambios: Lobotka (5) por Demme (m. 46); Politano (5) por Callejón (m. 69); Lozano (4) por Zielinski (m. 70); Elmas (sc) por Fabián (79); Milik (sc) por Insigne (m. 79).

Goles: 1-0 (m. 10) Lenglet cabecea un córner. 2-0 (m. 23) Messi, con un tiro ajustado con la zurda tras una gran jugada personal. 3-0 (m. 45+1) Luis Suárez, de penalti cometido por Koulibaly sobre Messi. 3-1 (m. 45+5) Insigne, de penalti.

Árbitro: Cuneyt Cakir (4), turco.

Tarjetas: Zielinski (m. 60), Suárez (m. 90).

Estadio: Camp Nou (a puerta cerrada).