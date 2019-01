Mestalla y el Valladolid someten a Marcelino a un duro examen

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, aseguró que no tiene «ningún ultimátum» por parte del club ante el partido contra el Valladolid (16.15 horas) y agradeció el apoyo que le mostró este jueves Mateu Alemany, director general de la entidad che. «El apoyo recibido siempre ha sido absoluto, sincero y cariñoso», explicó el técnico asturiano en rueda de prensa, en puertas del exigente examen de este sábado en Mestalla.

«Para mí, este partido es igual que otro, porque siempre los afronto con la misma responsabilidad, la de ganar. Solo valoro una opción antes de cada partido, que es ganar. Creo que somos favoritos para hacerlo y que lo vamos a demostrar», añadió.

El entrenador asturiano dijo que el choque es difícil por la situación del equipo che, que viene de perder en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey (2-1 ante el Sporting) y está descolgado de la lucha, incluso, por la Europa League. No obstante, añadió que está convencido de que con «sufrimiento, la ayuda de la gente, la capacidad y calidad de los jugadores» lo van a lograr.

PETICIÓN // «Le pediría al público que, como sabemos que el partido se va a desarrollar con dificultad y va a estar muy ajustado, nos den apoyo para superar los momentos de dificultad», dijo.

Preguntado por los argumentos para sostener esa seguridad en el triunfo, dijo que «el equipo, a pesar de la negatividad, que supone llega por los malos resultados, entrena, trabaja y convive de forma muy positiva», subrayó.

«Como, además, está muy cerca de ganar siempre» y generán «muchas ocasiones, es una cuestión de que los futbolistas que ahora no están a su nivel de confianza máximo, lo adquieran», ahondó. «Estamos teniendo mucha dificultad para hacer gol, lo que nos lleva a estar más pendiente de no perder que de jugar y ganar», apuntó Marcelino, que ve al Valencia «inconstante y falto de seguridad, pero no dejado o abandonado», concluyó.