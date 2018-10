El meta del Castellón Jesús López pisa Castalia tras meses semanas de baja

Ya puede pisar Castalia. Jesús López, uno de los cancerberos del CD Castellón, ha vuelto este jueves a los entrenamientos después de superar la lesión que hasta ahora le había impedido entrenar junto al resto de sus compañeros.

Tras tres meses de baja, el joven guardameta se mostraba “con sensaciones muy buenas” tras ejercitarse en el Estadio Castalia. “Tenía muchísimas ganas de entrenar, especialmente en Castalia. Ahora quiero ponerme en forma para estar a tope”, ha iniciado. “Al principio fue peor porque estaba recién operado y me costaba moverme. Con la ayuda de los compañeros y el cuerpo técnico se me ha pasado más rápido. Las ganas me podían y me he sentido cómodo y respaldado por el club”, ha confesado.

EN LA GRADA SE SUFRE MÁS // El hecho de no poder entrar a ninguna convocatoria, a Jesús López le tocó seguir al equipo desde la grada, como un aficionado más. “Se pasa peor en la grada que en el césped. Después de cada partido, sentía impotencia porque veía que mis compañeros se dejaban la piel y las cosas no salían”, ha manifestado.

Jesús López ha apuntado que “nos ha faltado esa pizca de suerte porque el equipo estaba entrenando bien y merecíamos algún que otro punto más de los que tenemos”.

ELOGIOS A ÁLVARO CAMPOS // Además, ha señalado a su compañero Álvaro Campos como uno de los futbolistas más destacados en este inicio liguero. “Álvaro ha estado muy bien, muy seguro bajo los palos. Es un seguro de vida tenerle a él en la portería”, ha finalizado.