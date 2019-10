Mateu Alemany, que ha decidido retomar sus funciones como director general del club che ante la negativa de Peter Lim de facilitarle una salida pactada, rompió el silencio que mantenía desde la destitución de Marcelino García como entrenador, el 11 de septiembre. El ejecutivo reconoció a los micrófonos de Movistar Plus, con motivo del Valencia-Ajax de Champions, que existe una cita pendiente con el propietario en Singapur, con quien tratará, entre otras situaciones, las razones por las que el técnico asturiano fue despedido con la temporada ya comenzada.

Alemany recordó que la base del equipo procede de «las dos temporadas anteriores», así como la experiencia y la madurez que el Valencia adquirió la pasada campaña con el título de Copa del Rey y las semifinales de la Europa League. Razones por las que espera un «salto de nivel» del Valencia en la presente edición de la Champions (lo manifestó antes del 0-3 del Ajax en Mestalla).

Preguntado sobre su situación personal, Alemany respondió que «el verano fue difícil para todos, porque se tomaron decisiones diferentes en cuanto a los procesos seguidos en los dos años pasados». «Eso produce una situación interna a resolver y ajustar», añadió. «Tengo contrato con el Valencia, y mi costumbre es la de cumplir mis contratos», subrayó el directivo mallorquín.

UNA CITA PENDIENTE // Alemany no ofreció muchas más explicaciones, a la espera del cara a cara con Lim. «Más que no me quiere recibir, es que yo lo solicité porque la situación es complicada», dijo. «Pedí hablar de todo lo sucedido en una cita pendiente y, a partir de ahí, se tomará la mejor solución», destacó el balear.