Mike Trout, el mayor contrato de la historia del deporte

Los Angeles Angels y el dos veces jugador más valioso Mike Trout anunciaron ayer un contrato de renovación de 12 años que destaca por ser el más fabuloso, no solo de la historia del béisbol, sino de todo el deporte. "He disfrutado hasta ahora mi etapa como Angel y espero seguir representando a la organización, a mis compañeros de equipo y a nuestros seguidores en los próximos años", dijo escuetamente.

No se corresponde esa sobriedad con el tamaño del acuerdo. El nuevo contrato alcanza la impresionante cifra de 426.5 millones de dólares (unos 380 millones de euros), aunque repartidos en 12 años. Un futuro asegurado como nadie. Trout, de 27 años, batea como los ángeles, y nunca mejor dicho, y recoge las bolas caída del cielo con precisión, pero su equipo, asentado en Anaheim, dista mucho de ser un equipo campeón.

OFFICIAL: @MikeTrout agrees to terms on a 12-year contract. pic.twitter.com/0HDtayjmMt